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Resumen

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Luna Ring, el ambicioso proyecto japonés para conseguir energía inagotable para todo el planeta. (Imagen: Shimizu Corporation)
Luna Ring, el ambicioso proyecto japonés para conseguir energía inagotable para todo el planeta. (Imagen: Shimizu Corporation)
Por Grupo GDA

La carrera espacial dio un giro inesperado hacia la sostenibilidad global, ya que la constructora japonesa Shimizu Corporation presentó un proyecto de ingeniería de proporciones colosales bautizado como Luna Ring. La iniciativa propone rodear el ecuador de la Luna con un cinturón ininterrumpido de paneles solares con el objetivo de recolectar energíade forma constante y transmitirla a la Tierra, para superar las limitaciones climáticas y los ciclos de día y noche que condicionan actualmente a las fuentes renovables en nuestro planeta.

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