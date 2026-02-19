Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cibertataque causó un perjuicio económico de alrededor de 20 mil euros (S/.79 mil).
El cibertataque causó un perjuicio económico de alrededor de 20 mil euros (S/.79 mil).
/ Pixabay
Por Agencia AFP

La Policía Nacional española anunció el miércoles la detención de un joven que manipulaba el sistema de pagos en internet para hospedarse en hoteles de lujo por un céntimo la noche en vez de 1.000 euros (S/.3.952).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cómo un hacker se hospedó en varios hoteles de lujo españoles por un céntimo la noche
Ciberseguridad

Cómo un hacker se hospedó en varios hoteles de lujo españoles por un céntimo la noche

Hackeé ChatGPT y la IA de Google en 20 minutos (y qué logré demostrar con eso)
Ciberseguridad

Hackeé ChatGPT y la IA de Google en 20 minutos (y qué logré demostrar con eso)

¿Cómo pedirle a ChatGPT que revise mensajes y links fraudulentos ?
Ciberseguridad

¿Cómo pedirle a ChatGPT que revise mensajes y links fraudulentos ?

La IA multiplica por cuatro la velocidad de los ciberataques
Ciberseguridad

La IA multiplica por cuatro la velocidad de los ciberataques