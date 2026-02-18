¿Cómo pedirle a ChatGPT que revise mensajes y links fraudulentos ?

Seguramente te ha pasado más de una vez que desbloqueas tu celular, abres los mensajes de texto o tu correo y notas que recibiste un link con alguna promoción, premio o una encuesta. Pues esta es una de las principales estrategias de los ciberdelincuentes para robar tus datos personales y financieros.

Debido a la cantidad de contenido fraudulento que circula en Internet, Malwarebytes, software de ciberseguridad que detecta y elimina diferentes amenazas, se ha asociado con ChatGPT para verificar correos, mensajes, números de teléfono y enlaces sospechosos. Te contamos cómo funciona.

¿Cómo vincular Malwarebytes con ChatGPT?

Con esta alianza, las funciones de Malwarebytes se ejecutan dentro de ChatGPT, por lo que no es necesario que descargues otra aplicación. Así que si quieres conectar la herramienta para prevenir estafas en línea, realiza los siguientes pasos:

Abre ChatGPT.

Ve a “Configuración”.

Abre las aplicaciones y selecciona “Explorar aplicaciones”.

Busca “Malwarebytes”.

Selecciona “Conectar Malwarebytes”.

Una vez que esté conectado, puedes pedirle que compruebe la veracidad de cualquier correo o mensaje.

Basta con pegar el enlace del que sospechas y darle la instrucción a ChatGPT, por ejemplo: “Malwarebytes ¿esto es una estafa?”. En seguida, recibirás la respuesta.

Así de sencillo analizará y escaneará, en su base de datos, si hay reportes de actividad fraudulenta asociada al mensaje, link, número de celular o dominio. Sin duda, esta herramienta reduce la vulnerabilidad de los usuarios.

Cabe resaltar que Malwarebytes está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita, Plus, Go, o Pro.

¿Qué otras aplicaciones se pueden vincular con ChatGPT?

Desde octubre de 2025, OpenAI presentó una nueva generación de aplicaciones vinculables con su asistente de Inteligencia Artificial.

Además de Malwarebytes, puedes sacarle el máximo provecho a ChatGPT con herramientas adicionales de diseño, productividad y hasta para planear viajes:

Adobe Acrobat, Express y Photoshop.

Booking.com.

Canva.

Coursera.

Figma.

Expedia.

Spotify.

Apple Music.

Zillow.

Las anteriores aplicaciones y plataformas se adaptan a la cuenta del usuario y son de gran utilidad para realizar diferentes actividades o potenciarlas. ¿Ya las conocías?

“El Universal” de México, GDA