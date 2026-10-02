Un agente de IA autónomo vulneró los sistemas del organismo. (Foto: Adi Goldstein)
Un agente de IA autónomo vulneró los sistemas del organismo. (Foto: Adi Goldstein)
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El Instituto Holandés para la Divulgación de Vulnerabilidades (DIVD), una organización dedicada a investigar vulnerabilidades y proteger servicios informáticos de alcance global, fue víctima a finales de septiembre de un ciberataque que explotó fallos de día cero y que estuvo impulsado por una inteligencia artificial capaz de actuar de manera autónoma.

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