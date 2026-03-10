Resumen

En los cañaverales de Chicama, Laredo o Lambayeque, la caña se corta al ras del suelo y no hay margen para el error: un mal cálculo puede significar una herida profunda. (Foto: Randy Reyes)
El corte manual de la caña de azúcar retratado como nunca antes
    En los cañaverales de Chicama, Laredo o Lambayeque, la caña se corta al ras del suelo y no hay margen para el error: un mal cálculo puede significar una herida profunda. (Foto: Randy Reyes)

  • En su hostil escenario de trabajo, los hombres ingresan con el rostro cubierto por telas húmedas, que apenas logran filtrar el aire contaminado. (Foto: Randy Reyes)
  • Antes de que empiece el día de trabajo, la caña es quemada. Las llamas transforman el lugar en un paisaje oscuro y de aire irrespirable. (Foto: Randy Reyes)
  • Los jornaleros son figuras que caminan en silencio, machete al hombro, hundiendo sus pasos en un suelo cubierto de cenizas (Foto: Randy Reyes)
  • La jornada laboral empieza mucho antes de que la vida cotidiana despierte. (Foto: Randy Reyes)
  • El día no se mide en horas, sino en toneladas. (Foto: Randy Reyes)
  • Los jornaleros dejan atrás a sus familias, sus hijos pequeños, para internarse, temporada tras temporada, en uno de los trabajos más duros y peligrosos del país. (Foto: Randy Reyes)
  • Para muchos, este trabajo representa la única opción. (Foto: Randy Reyes)
  • Las llamas transforman el verde intenso en un paisaje oscuro. (Foto: Randy Reyes)
  • En este trabajo no existen pausas reales. El pago depende del volumen cortado. (Foto: Randy Reyes)
  • Este es uno de los trabajos más duros y peligrosos del país. (Foto: Randy Reyes)
  • Aquí el cuerpo se convierte en la única herramienta. (Foto: Randy Reyes)
  • Con los años llegarán las secuelas: afecciones respiratorias, dolores musculares crónicos y una salud que se desgasta prematuramente. (Foto: Randy Reyes)
  • Al caer la tarde, los cuerpos regresan cubiertos de hollín, cansancio y dolor. (Foto: Randy Reyes)
  • El corte manual de la caña de azúcar retratado como nunca antes. (Foto: Randy Reyes)
Por Randy Reyes

Antes de que el sol asome en el horizonte, cuando la noche aún se aferra a los campos del norte peruano, las primeras siluetas comienzan a moverse entre los cañaverales. Son figuras que caminan en silencio, machete al hombro, hundiendo sus pasos en un suelo cubierto de cenizas. En los valles de Chicama y Laredo, en la región La Libertad, y en las extensas zonas agrícolas de Lambayeque, la jornada laboral empieza mucho antes de que la vida cotidiana despierte.

