Por Alejandra Garboza

Para Ana Luisa Velarde, la repostería nunca fue solo una cuestión de azúcar, harina y técnica; fue, ante todo, el lenguaje con el que aprendió a narrar su propia historia y a reconstruirse en los momentos más difíciles. Hoy, al cumplir diez años al frente de Ana Avellana, la pastelería que transformó el concepto de bakery en Lima, Ana Luisa cierre un ciclo que ha querido dejar plasmado en su reciente libro, “Dulce y no tan dulce”, anunciando así su propia reinvención.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.