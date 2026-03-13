Hay que aceptarlo en algún momento: es un deber imaginar un mundo sin Alfredo Bryce Echenique. La mañana del martes 10 de marzo falleció el último de los grandes escritores peruanos y también uno de los más amados.

Generaciones de peruanos crecieron leyendo sus novelas en las aulas escolares; sin embargo, a diferencia de la distancia que se puede sentir hacia las lecturas por obligación, con Bryce sucedía lo contrario: esa mirada tierna y el humor para evidenciar la crudeza del mundo hizo que quienes se acercaran a “Un mundo para Julius” por primera vez continuaran con sus demás obras.

Peruvian writer “Un mundo para Julius” se publicó en 1970 y fue un hit editorial. A este libro le siguieron las célebres “Tantas veces Pedro” (1977), “La vida exagerada de Martín Romaña” (1981), “El hombre que hablaba con Octavia de Cádiz” (1985), “No me esperen en abril” (1995), entre otros clásicos que esperan ser leídos. Es el mejor homenaje. / Sophie Bassouls

Novelas, cuentos, anécdotas, entrevistas y miles de historias que salían de esa mente maestra. “Realmente, creo que mis novelas son tremendamente dramáticas y tristes. Un día dije: ‘Por qué se ríe tanto la gente, pues debe ser porque yo he instalado el humor en el corazón de la tristeza o, como dijo un crítico español: Bryce escribe con humor para que duela menos”, reflexionó en una entrevista.

A Alfredo Bryce le encantaba viajar a Tarma tal como lo hizo su padre, don Francisco Bryce. En esta foto, se encontraba en la hacienda La Florida, “de unos primos de Julio Ramón Ribeyro”, dijo en entrevista para El Comercio. / ROLLY REYNA

Afortunadamente, en los años recientes mucha gente tuvo la oportunidad de acercarse al escritor que ya había decidido dejar de escribir y al que veían revitalizado por Cecilia, su “más grande y último amor”. Junto a su casa editorial, Peisa, se organizaron conversatorios sobre sus obras como “No me esperen en abril”, por sus 30 años de publicación, y se publicó una reedición conmemorativa por los 50 años de “Un mundo para Julius”. En la película de Rossana Díaz Costa, basada en su libro más entrañable, se pudo ver en un breve cameo al escritor en pantalla grande, bien al traje como siempre, como un Julius de grande.

Alfredo Bryce El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más queridas de la literatura latinoamericana, falleció a los 87 años. Siempre al traje, lentes circulares (como en esta imagen), la memoria intacta y una frescura perpetua, será recordado nuestro más querido narrador. / Quim Llenas

El año pasado fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Lima, donde presentó “Desde la hondonada 2. Cartas a Federico Camino Macedo” y un año antes también transitó los pasillos de la FIL perseguido por sus lectores (fans) y aplaudido por los más jóvenes. Le gritaban “grande”. Diez años atrás, asistió al Hay Festival Arequipa, ahí firmó libros a quien se lo pedía y atendió a los medios, siempre amable y con una conversación adicional.

El escritor Alfredo Bryce Echenique durante las grabaciones de la película basada en su novela “Un mundo para Julius”, dirigida por Rossana Díaz Costa. Se estrenó en cines peruanos en noviembre de 2021. / SOMOS > KAREN ZARATE

Escritores y escritoras, amistades y familiares llegaron a su velatorio en su alma mater: la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Otros lo despidieron desde sus redes sociales, siempre recordando cuán valiosos fueron sus libros para sostener la vida y el peso de esa escritura tan única e irrepetible. //