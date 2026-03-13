Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Arriba: junto a la cámara de Richard Hirano, Bryce Echenique recorrió en 2012 el malecón de La Punta, donde pasó su infancia. Pidió que sus restos incinerados se esparcieran en estas aguas.
Arriba: junto a la cámara de Richard Hirano, Bryce Echenique recorrió en 2012 el malecón de La Punta, donde pasó su infancia. Pidió que sus restos incinerados se esparcieran en estas aguas.
/ RICHARD HIRANO
Por Diana Gonzales Obando

Hay que aceptarlo en algún momento: es un deber imaginar un mundo sin Alfredo Bryce Echenique. La mañana del martes 10 de marzo falleció el último de los grandes escritores peruanos y también uno de los más amados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.