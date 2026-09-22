La confirmación del reparto para la nueva adaptación cinematográfica de “Street Fighter” ha encendido las redes sociales y el mundo geek. Uno de los anuncios más comentados es la elección de la actriz encargada de dar vida a Chun-Li, la icónica “Primera Dama de los Juegos de Pelea”. La responsabilidad ha recaído en Callina Liang, una joven promesa de la actuación que promete aportar frescura, fuerza y dinamismo al legendario personaje de Capcom.

Biografía y orígenes de Callina Liang

Callina Liang es una actriz emergente que ha comenzado a ganar gran reconocimiento en la industria cinematográfica y televisiva internacional. De ascendencia asiática, Liang ha destacado desde sus inicios por su versatilidad dramática, su presencia escénica y su capacidad para abordar personajes complejos con una gran carga física y emocional.

A pesar de ser una cara relativamente nueva para el gran público global, su talento no ha pasado desapercibido para los directores de casting en Hollywood, quienes vieron en ella el equilibrio perfecto entre carisma, expresividad y preparación física para asumir roles de alto impacto.

Trayectoria y trabajos anteriores: ¿Dónde hemos visto a Callina Liang?

Antes de conseguir el codiciado papel de Chun-Li, Callina Liang construyó su carrera participando en diversos proyectos de televisión y cine independiente:

Involucramiento en producciones de televisión: Participó en series dramáticas y juveniles donde demostró su rango actoral.

Participó en series dramáticas y juveniles donde demostró su rango actoral. Proyectos cinematográficos destacados: Tuvo roles relevantes en producciones como la película “Presence” (dirigida por Steven Soderbergh), donde captó la atención de la crítica especializada por su solidez interpretativa.

Tuvo roles relevantes en producciones como la película “Presence” (dirigida por Steven Soderbergh), donde captó la atención de la crítica especializada por su solidez interpretativa. Versatilidad escénica: Ha combinado el trabajo de cámara con formación continua en interpretación, danza y expresión corporal.

El reto de interpretar a Chun-Li en el cine

Dar vida a Chun-Li no es una tarea sencilla. Desde su debut en “Street Fighter II” en 1991, el personaje se convirtió en un pilar de la cultura pop mundial y en un símbolo de empoderamiento femenino en los videojuegos.

Para este papel, Callina Liang se enfrenta a varios retos fundamentales:

Preparación física y artes marciales: Chun-Li es famosa por sus tirones de piernas acrobáticos, velocidad y el legendario ataque Hyakuretsukyaku (Lightning Kick). Liang ha tenido que someterse a un riguroso entrenamiento físico y marcial. Respetar el legado del personaje: Mantener la esencia de la luchadora que busca justicia por la desaparición de su padre a manos de M. Bison y la organización Shadaloo. Superar adaptaciones pasadas: La actriz busca ofrecer una versión moderna y fiel al material original, superando las interpretaciones cinematográficas previas de Ming-Na Wen (1994) y Kristin Kreuk (2009).

La nueva película de “Street Fighter”, respaldada por Legendary Pictures y Capcom, promete ser una adaptación mucho más fiel al universo de los videojuegos de lo que fueron los intentos anteriores. La inclusión de Callina Liang como Chun-Li refuerza la intención de crear un elenco auténtico, diverso y preparado para secuencias de acción de alto nivel.

Con un enfoque renovado en las artes marciales y la rica historia de los personajes, la interpretación de Callina Liang perfila a Chun-Li como uno de los ejes centrales de esta nueva franquicia cinematográfica.

Fecha de estreno de la película

La fecha confirmada para el estreno en cines de la nueva película live-action de “Street Fighter” es el 16 de octubre de 2026. La distribución global correrá a cargo de Paramount Pictures y contará con proyecciones en formato IMAX.

Ficha técnica de “Street Fighter”