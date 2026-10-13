Más descontrol, anécdotas inolvidables y la inconfundible personalidad de “Guillote”. Coincidiendo con el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ confirmó oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante. La aclamada serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín vuelve a la pantalla con nuevos episodios que prometen revelar el lado más deslumbrante y controvertido del icónico mánager.
Más descontrol, anécdotas inolvidables y la inconfundible personalidad de “Guillote”. Coincidiendo con el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ confirmó oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante. La aclamada serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín vuelve a la pantalla con nuevos episodios que prometen revelar el lado más deslumbrante y controvertido del icónico mánager.
Junto al anuncio, la plataforma lanzó el tráiler y el póster oficial, anticipando que todavía queda mucho recorrido por contar sobre la vida de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo y el deporte argentino.
Si algo ha caracterizado a Guillermo Coppola a lo largo de su vida es que toda historia siempre tiene más de una versión. En esta nueva entrega, la trama invita a los espectadores a descubrir qué ocurrió realmente detrás de algunos de los episodios más icónicos e inverosímiles de su trayectoria personal y profesional, una vida cruzada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las celebridades más influyentes de la época.
El hilo conductor de los nuevos episodios presenta un ritual cotidiano: Guillermo Coppola conversa frente a la tumba de su representado más célebre (Diego Armando Maradona), mientras rememora su intensa trayectoria desde que unió sus caminos en 1984 hasta el momento en que lo perdió todo y debió reinventarse desde cero.
La serie cuenta con un elenco estelar que encarna a figuras fundamentales en la vida de Coppola y el panorama mediático de los años 80 y 90:
- Juan Minujín como Guillermo Coppola
- Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González
- Macarena Achaga como Amalia Hassan
- Jorgelina Aruzzi como Corina
- María Marull como Silvia
- Anna Favella como Doménica
- Rodrigo Noya como Lucas Mateo
- James Thomas Snyder como Micky Thorncroft
- Joaquín Ferreira como Poli Armentano
- Agustín Sullivan como Carlitos Jr.
- Mónica Raiola como Mary
- Marina Bellati como Viviana
- Alan Sabbagh como Mariano
- Nicolás Mateo como Mariano Cúneo Libarona
La serie continúa bajo la dirección y showrunning de Ariel Winograd, sobre una idea y creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con guiones a cargo de Emanuel Diez. La producción está en manos de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.
Para retratar fielmente el ritmo de vida cosmopolita de su protagonista, el rodaje se desplegó en locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, ciudades clave en el mapa vital del representante.
|Dato
|Detalle
|Título
|Coppola, el representante (Temporada 2)
|Fecha de estreno
|23 de octubre de 2026
|Plataforma
|Disney+ (Exclusivo)
|Género
|Comedia / Biopic dramática
|Creadores
|Mariano Cohn y Gastón Duprat
|Director / Showrunner
|Ariel Winograd
|Guion
|Emanuel Diez