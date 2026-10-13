Más anécdotas, glamour y excesos. Juan Minujín vuelve a ponerse en la piel de "Guillote" para contar el lado B de su reconstrucción y sus momentos más icónicos junto a las grandes personalidades de los 80 y 90. (Foto: Disney Plus)
Más anécdotas, glamour y excesos. Juan Minujín vuelve a ponerse en la piel de "Guillote" para contar el lado B de su reconstrucción y sus momentos más icónicos junto a las grandes personalidades de los 80 y 90. (Foto: Disney Plus)
Por Paolo Valdivia

Más descontrol, anécdotas inolvidables y la inconfundible personalidad de “Guillote”. Coincidiendo con el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ confirmó oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante. La aclamada serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín vuelve a la pantalla con nuevos episodios que prometen revelar el lado más deslumbrante y controvertido del icónico mánager.

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