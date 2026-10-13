Más descontrol, anécdotas inolvidables y la inconfundible personalidad de “Guillote”. Coincidiendo con el día del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ confirmó oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante. La aclamada serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín vuelve a la pantalla con nuevos episodios que prometen revelar el lado más deslumbrante y controvertido del icónico mánager.

Junto al anuncio, la plataforma lanzó el tráiler y el póster oficial, anticipando que todavía queda mucho recorrido por contar sobre la vida de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo y el deporte argentino.

¿De qué trata la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola?

Si algo ha caracterizado a Guillermo Coppola a lo largo de su vida es que toda historia siempre tiene más de una versión. En esta nueva entrega, la trama invita a los espectadores a descubrir qué ocurrió realmente detrás de algunos de los episodios más icónicos e inverosímiles de su trayectoria personal y profesional, una vida cruzada por el éxito, los excesos, el glamour y encuentros con las celebridades más influyentes de la época.

El hilo conductor de los nuevos episodios presenta un ritual cotidiano: Guillermo Coppola conversa frente a la tumba de su representado más célebre (Diego Armando Maradona), mientras rememora su intensa trayectoria desde que unió sus caminos en 1984 hasta el momento en que lo perdió todo y debió reinventarse desde cero.

Elenco completo y personajes de la temporada 2

La serie cuenta con un elenco estelar que encarna a figuras fundamentales en la vida de Coppola y el panorama mediático de los años 80 y 90:

Juan Minujín como Guillermo Coppola

como Guillermo Coppola Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González

como Amalia “Yuyito” González Macarena Achaga como Amalia Hassan

como Amalia Hassan Jorgelina Aruzzi como Corina

como Corina María Marull como Silvia

como Silvia Anna Favella como Doménica

como Doménica Rodrigo Noya como Lucas Mateo

como Lucas Mateo James Thomas Snyder como Micky Thorncroft

como Micky Thorncroft Joaquín Ferreira como Poli Armentano

como Poli Armentano Agustín Sullivan como Carlitos Jr.

como Carlitos Jr. Mónica Raiola como Mary

como Mary Marina Bellati como Viviana

como Viviana Alan Sabbagh como Mariano

como Mariano Nicolás Mateo como Mariano Cúneo Libarona

Equipo creativo y locaciones internacionales

La serie continúa bajo la dirección y showrunning de Ariel Winograd, sobre una idea y creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con guiones a cargo de Emanuel Diez. La producción está en manos de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.

Para retratar fielmente el ritmo de vida cosmopolita de su protagonista, el rodaje se desplegó en locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, ciudades clave en el mapa vital del representante.

Ficha técnica y datos clave del estreno