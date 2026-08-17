Tras la llegada a los cines de “Spider-Man: Brand New Day”, la hoja de ruta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para lo que resta de 2026 queda completamente enfocada en sus dos últimos gran lanzamientos. Con la estrategia de Marvel de espaciar producciones para garantizar la calidad narrativa, el catálogo restante para el cierre del año se reduce a dos títulos clave.

A continuación, te detallamos la información y el calendario actualizado en formato de lista para el tramo final del año.

“VisionQuest”: El regreso de Vision a Disney Plus

Prevista para su lanzamiento en la plataforma Disney+, la serie “VisionQuest” se posiciona como el único proyecto televisivo live-action de Marvel Studios en este tramo final del año. Funciona como secuela y cierre de la trilogía conceptual iniciada por “WandaVision” y “Agatha All Along”.

La trama se enfoca en el Vision Blanco (interpretado por Paul Bettany), quien tras recuperar sus recuerdos intenta comprender su identidad, humanidad y propósito mientras permanece oculto. La producción destaca además por el retorno de James Spader prestando nuevamente su voz al icónico villano Ultron, explorando la compleja conexión entre creador y creación.

“Avengers: Doomsday”: El evento multiversal en cines

El evento cinematográfico más esperado del año se estrenará en la gran pantalla a finales de diciembre de 2026. Bajo la dirección de los hermanos Russo, “Avengers: Doomsday” representa el punto de inflexión definitivo dentro de la Saga del Multiverso.

El largometraje reunirá a las principales facciones del UCM —incluyendo a los Vengadores, los 4 Fantásticos y los X-Men— para enfrentar a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. La historia dejará las bases listas para la culminación global que se verá posteriormente en “Avengers: Secret Wars”.

Calendario de estrenos de Marvel para el cierre de 2026