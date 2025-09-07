La Municipalidad de La Victoria y la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP) anunciaron la preparación del “pan con chicharrón más grande del mundo”, un evento gastronómico histórico que busca rendir homenaje a uno de los desayunos más tradicionales y representativos del país.

La cita será el lunes 8 de setiembre a las 7:30 a. m. en la Plaza Manco Cápac, donde se congregarán chefs especializados y organizaciones vinculadas a este emblemático platillo. Como parte de la jornada, se repartirán 5.000 panes con chicharrón de manera gratuita al público asistente.

“Desde nuestro distrito queremos rendir tributo a este plato bandera, que forma parte de nuestra identidad y de las tradiciones familiares de generaciones. Al mismo tiempo, buscamos demostrar que la gastronomía peruana es un lazo que nos une y nos representa en el mundo”, señaló Rubén Cano, alcalde de La Victoria.

La iniciativa se enmarca también en la contienda virtual del Mundial de Desayunos, organizada por el streamer español Ibai Llanos, donde se busca que el pan con chicharrón obtenga el título de Mejor Desayuno del Mundo.

El desayuno peruano está en la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos. (Imagen generada con Inteligencia Artificial: Perplexity AI)

Con este evento, La Victoria no solo celebrará una tradición culinaria, sino que también aspira a fortalecer su identidad gastronómica y proyectarse como vitrina internacional de la cocina peruana.