El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó las normas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, estableciendo que se elegirán un total de 365 consejeros regionales a nivel nacional. Esta cifra forma parte del paquete normativo que regula desde la cuota de comunidades nativas hasta el uso de herramientas tecnológicas en el escrutinio.

La Resolución N.º 0001-2026-JNE determinó la cantidad de representantes para cada consejo regional basándose en el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026. Según la norma, cada consejo regional estará integrado por un mínimo de siete y un máximo de veinticinco consejeros, respetando los límites establecidos por la Ley de Elecciones Regionales para garantizar la representación proporcional.

Para asegurar la equidad, el JNE asignó obligatoriamente un consejero a cada provincia, mientras que los escaños adicionales se distribuyeron bajo criterios de población electoral. Bajo este esquema, regiones como Áncash contarán con el tope legal de 25 representantes, mientras que otras como Tumbes o Madre de Dios elegirán a grupos menores de consejeros de acuerdo con su densidad de votantes.

Un pilar fundamental de estas disposiciones es la cuota electoral del 15% para comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. El organismo electoral ha identificado las provincias específicas donde las organizaciones políticas están obligadas a presentar candidatos que representen a estos colectivos, buscando optimizar el principio de igualdad material en la participación política de grupos históricamente excluidos.

Respecto a la transparencia, el JNE aprobó el reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), que exige el registro obligatorio de experiencias laborales, estudios y sentencias. Este marco establece que los candidatos son responsables por la información consignada y fija sanciones que van desde multas de hasta 10 UIT hasta la exclusión inmediata en casos de omisión de sentencias por delitos dolosos.

De otro lado, el cronograma electoral también fue actualizado mediante la Resolución N.º 0003-2026-JNE para integrar cambios legales recientes sobre la afiliación de candidatos. De este modo, se ratificó que el acto eleccionario se llevará a cabo el domingo 4 de octubre de 2026, estableciendo hitos claros para las elecciones primarias, la democracia interna y la inscripción definitiva de listas.

Finalmente, las nuevas reglas incluyen disposiciones precisas sobre el recuento de votos en actas observadas y la incorporación de inteligencia artificial en los sistemas informáticos del JNE para la proyección de resoluciones. Estas medidas buscan agilizar la resolución de controversias electorales y garantizar que los resultados finales reflejen con total imparcialidad la voluntad popular expresada en las urnas.