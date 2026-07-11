Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde en las ERM 2026. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Rafael López Aliaga busca ser candidato a teniente alcalde en las ERM 2026. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el lunes 13 de julio a las 3 p.m. la audiencia en la cual evaluará evaluará el recurso de apelación interpuesto por Renovación Popular para revertir la exclusión de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde en la lista municipal tras haber sido proclamado senador electo para el periodo 2026-2031.

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