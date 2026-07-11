El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el lunes 13 de julio a las 3 p.m. la audiencia en la cual evaluará evaluará el recurso de apelación interpuesto por Renovación Popular para revertir la exclusión de Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde en la lista municipal tras haber sido proclamado senador electo para el periodo 2026-2031.

El personero legal de la agrupación política, Fernando Sandoval, fue citado para sustentar los argumentos orales a través de la plataforma Zoom, lo que confirma que este caso será uno de los temas en la agenda que evaluará el jurado presidido por Roberto Burneo el lunes 13.

Esto ocurre luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declarara improcedente la inscripción de López Aliaga por su condición de senador electo, oficializada el 19 de junio de 2026, algo que consideran como un acto administrativo válido que no desaparece por la mera voluntad de no juramentar al cargo expresada por el exalcalde de Lima verbalmente y luego por escrito en reiteradas ocasiones al Congreso de la República.

Candidatura de Rafael López Aliaga en manos del JNE

En el recurso de apelación, la defensa de Renovación Popular sostiene que el impedimento legal alcanza únicamente a los parlamentarios en ejercicio efectivo de sus funciones. Sandoval Ruiz argumenta que López Aliaga mantiene su derecho a postular al cargo, ya que aún no ha prestado juramento ante el Congreso como senador electo. Además, el partido informó que la credencial como parlamentario fue devuelta físicamente ante la Secretaría General del JNE el pasado 24 de junio.

El personero también denunció una presunta vulneración al principio de igualdad por parte del JEE Lima Centro. La apelación señala que el tribunal de primera instancia admitió inicialmente las candidaturas de otros miembros de la lista, como Aldo Bravo y Leo de Paz, quienes también ostentan la condición de legisladores electos. Sin embargo, el órgano electoral posteriormente rectificó su decisión y declaró improcedentes dichas postulaciones al advertir que se encontraban en la misma situación jurídica.

Tras escuchar los alegatos, los magistrados del JNE deberán decidir si confirman la exclusión o revocan el fallo para permitir la continuidad del candidato.

De confirmarse el fallo de primera instancia, López Aliaga quedaría fuera de la contienda, dejando vacante la posición de teniente alcalde en la lista liderada por Luis Rubio. La decisión final será publicada horas después de la audiencia o en los días subsiguientes, según el tiempo que tomen los miembros del pleno del JNE en llegar a un acuerdo.