Los dos excluidos, Leo de Paz y Aldo Bravo, fueron elegidos como diputados y por ende no pueden ser candidatos a regidores a la Municipalidad de Lima. (Foto: Renovación Popular)
Los dos excluidos, Leo de Paz y Aldo Bravo, fueron elegidos como diputados y por ende no pueden ser candidatos a regidores a la Municipalidad de Lima. (Foto: Renovación Popular)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de Leo de Paz y Aldo Bravo como candidatos a regidores en las posiciones 9 y 25 de la lista de Renovación Popular Perú para la Municipalidad de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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