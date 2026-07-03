El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de Leo de Paz y Aldo Bravo como candidatos a regidores en las posiciones 9 y 25 de la lista de Renovación Popular Perú para la Municipalidad de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En su Resolución N° 04303-2026-JEE-LICN/JNE, el tribunal advirtió de oficio que ambos ostentan la condición de diputados electos y proclamados para el periodo parlamentario 2026-2031, situación oficializada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N° 1411-2026-JNE publicada el 24 de junio en el diario oficial El Peruano.

El colegiado electoral precisó que ambos candidatos ya recibieron sus credenciales como diputados, por lo que su condición de electos se mantiene vigente mientras no sea revocada o modificada por la autoridad competente, lo que impide su inscripción para cargos municipales.

A este fundamento se sumaron los escritos de renuncia irrevocable presentados por De Paz y Bravo el 1 y el 2 de julio, en los que ambos manifestaron su decisión de no continuar en la contienda municipal, lo que llevó al pleno del JEE a dejar sin efecto su admisión previa.

Situación de candidatura de Rafael López Aliaga se mantiene

La resolución también ratifica la exclusión de Rafael López Aliaga, cuya postulación al cargo de teniente alcalde había sido declarada improcedente el 30 de junio por su condición de senador electo y proclamado. En la lista admitida en parte, las posiciones correspondientes al primer regidor y a los escaños 9 y 25 figuran como vacantes.

La fórmula municipal continúa encabezada por Luis Rubio como candidato a la alcaldía de Lima, con Jeanette Alonzo y Jesús Gálvez entre los primeros lugares de la nómina de regidores, tras superar la etapa de subsanación de observaciones que en un inicio declaró inadmisible la solicitud presentada por el personero legal de la organización política.

El JEE Lima Centro dispuso la publicación de la síntesis de lo resuelto para dar inicio al periodo de tachas, durante el cual los ciudadanos podrán presentar recursos contra los candidatos habilitados, conforme al cronograma electoral vigente para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.