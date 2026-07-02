A pesar de haber conseguido escaños en el nuevo Congreso bicameral tras las Elecciones Generales del 2026, el Partido del Buen Gobierno (PBG) y el Partido Cívico Obras (PCO) podrían perder su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Las razones? Ambos incumplieron un requisito importante de la legislación electoral: presentar candidaturas en, al menos, ocho gobiernos regionales y 40 provincias para conservar su registro legal de partido político.

Al cierre del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas para las Elecciones Regionales y Municipales —previsto inicialmente para el 16 de junio y ampliado hasta el 19 de ese mes—, el PBG registró solo seis fórmulas regionales, mientras que el PCO apenas tres, ambas cifras por debajo del mínimo exigido.

Según expertos consultados por El Comercio, el incumplimiento podría costarles su permanencia en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a partir de enero del próximo año.

—Las regiones y las fórmulas—

Según la plataforma electoral “Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos ERM 2026″ del JNE, el Partido del Buen Gobierno presentó seis fórmulas para los gobiernos regionales.

En Ayacucho postuló a Ulises Larrea Morales y Rosa Jurado Alarcón; en Madre de Dios, a Manuel Guevara Duárez y Claire Cahuana Condori; en Moquegua, a Hugo Quispe Mamani y Mary Nina Chambilla; en Tacna, a Barbara Cuadros Quihue y Percy Vargas; y en Tumbes, a Eduardo Zárate Córdova y Lady Anto Zapata, para los cargos de gobernador y vicegobernador regional, respectivamente.

Además, inscribió 15 listas para las municipalidades provinciales de Cajamarca, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, San Martín, Tacna y Tumbes. A ello se suman otras 21 candidaturas para los municipios distritales de Ayacucho, Cusco, Lima y Tacna.

La participación del Partido Cívico Obras fue aún menor. Solo presentó tres fórmulas regionales: en Puno postuló a Jesús Mamani Chijcheapaza y Fany Llano Llano; en Tacna, a Marco Huacollo Álvarez y Claudia Maquera Zúñiga; y en Ucayali, a Casinaldo Saucedo Gonzales y Janeth Sauri, para los mismos cargos.

La agrupación también inscribió nueve listas para las municipalidades provinciales de Lima y Puno, además de otras 38 para los municipios distritales de Lima, Puno y Ucayali.

¿Qué dice la legislación?

Según la modificación a la Ley de Organizaciones Políticas aprobada por el Congreso, las agrupaciones que no participen en, por lo menos, el 30% de las regiones durante las elecciones regionales perderán su inscripción.

Ese supuesto quedó incorporado en la Ley N.° 32657, que modificó el literal f) del artículo 13 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La norma establece como causal de cancelación de la inscripción de un partido que “no participe en las elecciones regionales en, por lo menos, el 30% de las regiones; y en las elecciones municipales conforme al siguiente detalle: [...]”.

Antes de esa modificatoria, el mismo artículo exigía a las organizaciones políticas “participar en las elecciones regionales en, por lo menos, el 50% de las regiones” para conservar su inscripción.

El dictamen obtuvo luz verde en primera votación el 12 de junio, con 75 votos a favor, 22 en contra y nueve abstenciones. Luego, el pleno aprobó exonerarlo de una segunda votación con 79 adhesiones. Tres días después, la norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.

En la primera votación la principal fuerza de respaldo provino de Fuerza popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular y Lealtad Nacional (antes Podemos).

¿Cuándo y sobre quién recaería la responsabilidad?

Consultado por El Comercio, el experto en temas electorales José Manuel Villalobos señaló que, por ahora, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras no cumplen con el requisito para conservar su inscripción.

“Antes eran 13 regiones y ahora son ocho. Pero no han reducido los de provincia, pues siguen siendo 40 como requisito para conservar la inscripción”, dijo.

A partir de ello, explicó que será el Registro de Organizaciones Políticas el que deberá determinar, en función de la normativa vigente, qué agrupaciones conservarán su inscripción y cuáles no. En caso la decisión sea desfavorable, añadió, los partidos podrán apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Villalobos también advirtió que el nuevo Congreso podría impulsar modificaciones a la legislación electoral con el fin de beneficiar a los partidos que no cumplieron con los requisitos.

En la misma línea, la experta electoral Silvia Guevara sostuvo que, al no haber cumplido ese requisito básico, ambas agrupaciones perderían su inscripción.

Sin embargo, consideró que el JNE debería emitir un pronunciamiento para dejar en claro cuál será la valla cancelatoria que aplicará en este proceso.

“Deberían determinar si van aplicar, cuál será la valla cancelatoria que se tiene que considerar, si es la que originalmente estuvo vigente antes de la convocatoria o la que fue motivo de modificación ahora y fue publicada el 15 de junio”, agregó.

Consultado sobre el caso, Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, evitó profundizar en las razones por las que su agrupación presentó pocas listas en las regiones y provincias. Solo aseguró que el tema de la inscripción “estará en manos del JNE”.