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Resumen

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A pesar de haber conseguido escaños en el nuevo Congreso bicameral tras las Elecciones Generales del 2026, el Partido del Buen Gobierno (PBG) y el Partido Cívico Obras (PCO) podrían perder su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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