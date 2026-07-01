Las conversaciones, que por ahora se desarrollan en privado, no solo definirán la composición de las mesas directivas de ambos órganos legislativos. También servirán para acordar la distribución de las comisiones antes del inicio de la nueva legislatura bicameral.

Primeros acercamientos

En Fuerza Popular, una de las agrupaciones que tendrá mayor representación en el próximo Parlamento, con 41 diputados y 22 senadores, ya reconocen que la elección de las mesas directivas dependerá de la capacidad para construir “puentes” políticos.

El electo diputado Arturo Alegría sostuvo que, en la Cámara de Diputados, será necesario tender puentes con las fuerzas de centro, pues una eventual alianza con Renovación Popular no sería suficiente para alcanzar la mayoría.

Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso. (Foto: Congreso) / Congreso de la República / Jonas Reategui

“Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si es que no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría”, refirió.

Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si es que no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría Arturo Alegría, electo diputado

Alegría sostuvo que Fuerza Popular será una pieza fundamental para definir quién presidirá cualquiera de las dos cámaras.

“41 diputados y 22 senadores nos ponen como la primera fuerza”, dijo.

Consultado si su grupo político presidirá alguna de las cámaras, respondió que ese escenario todavía no ha sido discutido al interior de la agrupación.

“Quien vaya a presidir el Senado o a los diputados tiene que tener experiencia previa. No podemos colocar a alguien que no conozca el procedimiento porque ya bastante difícil es la adaptación”, agregó.

También remarcó la importancia que tendrá el Congreso en la aprobación de normas clave, como la Ley de Presupuesto y los pedidos de facultades del Ejecutivo, por lo que consideró indispensable mantener una coordinación permanente entre las bancadas.

“Todo eso es parte de una coordinación previa que se va a tener con las bancadas. Más allá de que participemos o no, el nivel de coordinación con las bancadas va a tener que ser diametralmente importante”, añadió.

Consultado sobre con qué agrupaciones iniciarían los acercamientos, respondió: “Con Renovación Popular yo he conversado con varias personas, algunos diputados y senadores”.

Fuentes de El Comercio indicaron que Fuerza Popular también estaría preparando internamente una eventual postulación para presidir la Cámara de Diputados.

Desde Renovación Popular, que tendrá 15 diputados y 8 senadores, el electo senador Alejandro Muñante indicó a El Comercio que su agrupación tiene previsto iniciar reuniones con otras fuerzas políticas desde esta semana.

Si bien precisó que todavía no existen diálogos oficiales, comentó que sí ha conversado con algunos de sus colegas de Fuerza Popular sobre la Junta Preparatoria del Senado que le tocará integrar por ser el senador de menor edad.

Junto a él estarán —en la Junta Preparatoria— Miguel Torres (el más votado) y Fernando Rospigliosi (senador con más edad), ambos de Fuerza Popular.

“He hablado con Torres del Congreso y la Junta Preparatoria”, refirió.

Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en 'Siempre a las 8'. (Foto: Siempre a las 8)

Los tres electos senadores se encargarán de dar inicio formal al nuevo Parlamento, de convocar y tomar juramento a los nuevos integrantes del Parlamento y de organizar y presidir la sesión en la que se elegirá a la Mesa Directiva.

La Junta Preparatoria entrará en funciones entre el 15 y el 26 de julio. Durante ese período, sesionará oficialmente entre el 22 y el 26 de julio para cumplir una agenda que incluye la instalación formal del órgano, la incorporación de los senadores electos y la elección de la Mesa Directiva.

Otras voces políticas

En el Partido del Buen Gobierno, que tendrá 7 senadores y 18 diputados, las conversaciones con las demás fuerzas políticas todavía no empiezan de manera formal. Sin embargo, la agrupación ya comenzó a ordenar su representación parlamentaria de cara a la instalación del nuevo Congreso.

Un virtual diputado del partido, que prefirió mantener su nombre en reserva, indicó a El Comercio que los acercamientos con las demás tiendas políticas se darán en los próximos días, una vez que concluyan la elaboración de los proyectos “estratégicos” que pretenden presentar al inicio de la legislatura bicameral.

Mientras tanto, la agrupación ya tomó sus primeras decisiones internas. Según detalló, el último lunes, en una reunión en la que participó Jorge Nieto, se acordó designar a Óscar Reto como vocero político de la bancada de diputados y a Flavio Figallo como vocero de la bancada de senadores.

“Nos hemos reunido el sábado, domingo y este lunes en un distrito del sur de Lima”, aseguró.

Aunque las conversaciones con otras bancadas aún no se han formalizado, el virtual diputado afirmó que Buen Gobierno no descarta integrar alguna de las dos mesas directivas del Parlamento.

“Somos un partido serio y queremos seguir siéndolo”, agregó.

Por otro lado, el senador electo Flavio Figallo, en diálogo con Canal N, indicó que “hay pequeños acercamientos” con otras agrupaciones políticas, pero no hay nada oficial por el momento.

Desde Ahora Nación, que tendrá 4 senadores y 10 diputados, la virtual senadora electa Mirtha Vásquez indicó que su partido se encuentra en diálogos con otras bancadas del Congreso para definir una eventual lista para la Mesa Directiva.

De esos diálogos podría presentarse una lista que aparentemente enfrentará a una que surja desde la derecha parlamentaria.

“Aún el partido está en conversaciones con otras bancadas. Por el momento nada definido”, explicó.

Fuentes de este Diario indicaron que en la víspera, el excandidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) mantuvo reuniones con Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Se deslizó el rumor de que Jorge Nieto también habría estado en esas reuniones, pero al ser consultado por este Diario, lo negó.

No obstante, al ser preguntado sobre si en el futuro podría reunirse con Sánchez, contestó: “Ni descarto ni encarto”.

Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno a viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

—Análisis—

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que en el nuevo Parlamento podrían presentarse hasta cuatro listas para la elección de las mesas directivas: dos en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado.

En ese escenario, estimó que la Cámara de Diputados podría ser presidida por un representante de izquierda, mientras que el Senado quedaría en manos de una agrupación de centro o de derecha.

“Presumo que en la Cámara de Diputados podría ser un presidente de izquierda. Y en la Cámara de Senadores una de centro o derecha, pero no de Fuerza Popular. Pero por razones estratégicamente políticas sí podrían ser parte de las vicepresidencias”, agregó.

Consultado sobre la importancia de las negociaciones, Cevasco sostuvo que el principal punto de disputa será la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias, debido a que el nuevo diseño bicameral redujo significativamente su número.