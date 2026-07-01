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Resumen

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A menos de un mes de que el nuevo Congreso bicameral entre en funciones, las virtuales bancadas ya han comenzado a mover sus primeras fichas para impulsar las fórmulas que ocuparán las presidencias de la Cámara de Diputados (130) y del Senado (60).

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