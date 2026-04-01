Durante la mañana de este martes 31, cientos de manifestantes hicieron un plantón frente a la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) exigiendo al alcalde, Víctor Hugo Rivera, que restablezca el pasaje del transporte público a S/1.00. La semana pasada, ante la presión de los empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT), la autoridad oficializó el aumento del pasaje de S/1.00 a S/1.30.

Arequipeños protestan contra el incremento del pasaje en el transporte público. (Difusión)

El rechazo de los ciudadanos fue inmediato. Trabajadores de distintos gremios, asociaciones de viviendas, comerciantes, estudiantes universitarios y diferentes organizaciones sociales se movilizaron por el centro de la ciudad y se concentraron frente a la municipalidad para protestar contra la nueva tarifa. “No debe haber subida del pasaje. La crisis no la puede pagar el pueblo. Se ha incrementado en un 30% el pasaje y por eso estamos en esta marcha. El pueblo de Arequipa no va a aceptar este aumento; si es necesario, iremos a un paro general”, declaró el representante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, Jorge del Carpio.

Arequipeños protestan contra el incremento del pasaje en el transporte público. (Difusión)

El dirigente de la Central Multisectorial de Organizaciones de Base Mariano Melgar, Wilfredo Salcedo, señaló que el alcalde ha subido los pasajes a espaldas del pueblo, sin consultar con los dirigentes ni con los alcaldes distritales. “El alcalde busca la solución más fácil, porque no va al gobierno central a solicitar el fondo de compensación para el combustible. Es un alcalde incapaz”, agregó.

Arequipeños protestan contra el incremento del pasaje en el transporte público. (Difusión)

El regidor y presidente de la Comisión de Transportes de la MPA, José Suarez, ha solicitado que la gerente de Transportes se presente en el pleno del consejo para explicar el sustento técnico legal de la suba del pasaje. “También es importante saber si esta suba es temporal o fija. Nosotros hemos condenado la actitud abusiva y prepotente que tuvieron los transportistas de subir el pasaje, así como el abandono del servicio de algunas líneas dejando a la población sin transporte, sin pensar en los niños, estudiantes y trabajadores”, manifestó José Suarez, quien exigió la renuncia de la gerenta de Transportes.

Respuestas

El alcalde provincial de Arequipa declaró que ha tomado una decisión técnica. Si bien reconoce que el incremento del pasaje es una medida antipopular, porque afecta a gran parte de la población, reafirmó que la imposición del nuevo pasaje se ha dado por la coyuntura, por la suba del combustible registrada desde inicios de marzo.

Ante el pedido de la población para restituir el pasaje a S/1.00, la autoridad no dio una respuesta clara. “No podemos decir un sí o un no absoluto. Hay que ver las condiciones. En este momento, el diésel está por encima de los S/23.00, a lo que estaba S/13.00. Vamos a recibir a los dirigentes para conversar”, expresó Víctor Hugo Rivera.

Sobre la medida arbitraria de subir el pasaje sin consultar a los ciudadanos, la gerenta de Transportes de la MPA, Milagros Chirinos, dijo que el contrato de concesión del SIT fue firmado entre la municipalidad y los concesionarios y son las únicas partes que pueden tratar sobre el tema. “Si hay representantes sociales (que reclaman), que traigan un sustento técnico y que demuestren por qué el pasaje no puede subir a más de un sol”, apuntó.

Soluciones

Ante los reclamos de los ciudadanos, un grupo de dirigentes fue recibido por el gerente municipal. El secretario general de la FDTA, Mariano Nina, informó que el alcalde no se presentó, pero se comprometió a reunirse con ellos mañana miércoles a las 10:00. Se ha convocado también a los transportistas para establecer una mesa técnica y debatir el precio del pasaje del transporte urbano.

A través de un comunicado, la comuna provincial confirmó la instalación de una mesa técnica de trabajo en la que participarán las empresas concesionarias del SIT, los voceros de diferentes distritos y el alcalde.