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Arequipeños protestan contra el incremento del pasaje en el transporte público. (Difusión)
Arequipeños protestan contra el incremento del pasaje en el transporte público. (Difusión)
Por Zenaida Condori Contreras

Durante la mañana de este martes 31, cientos de manifestantes hicieron un plantón frente a la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) exigiendo al alcalde, Víctor Hugo Rivera, que restablezca el pasaje del transporte público a S/1.00. La semana pasada, ante la presión de los empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT), la autoridad oficializó el aumento del pasaje de S/1.00 a S/1.30.

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