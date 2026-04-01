Resumen

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La urgencia es una situación de salud que requieren de atención, pero que no pone en riesgo la vida de la persona, mientras que en una emergencia sí se requiere de una atención médica inmediata.
La urgencia es una situación de salud que requieren de atención, pero que no pone en riesgo la vida de la persona, mientras que en una emergencia sí se requiere de una atención médica inmediata.
Por Redacción EC

Ante el feriado largo por Semana Santa, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), recuerda a la población mantener la calma y llamar de inmediato al 106 ante cualquier emergencia. La línea gratuita atiende las 24 horas del día desde cualquier operador.

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