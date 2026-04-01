Ante el feriado largo por Semana Santa, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), recuerda a la población mantener la calma y llamar de inmediato al 106 ante cualquier emergencia. La línea gratuita atiende las 24 horas del día desde cualquier operador.

Estas son las recomendaciones en caso de:

Convulsiones: Recostar a la persona de costado y retirar objetos que puedan causar daño.

Quemaduras: Alejar del fuego, quitar joyas o ropa de la zona afectada y aplicar agua fresca durante 20 minutos.

Atragantamiento: Animar a toser; si la persona no puede respirar, aplicar la maniobra de Heimlich.

Paro cardiorrespiratorio: Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) con compresiones fuertes y rápidas hasta la llegada del SAMU.

Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre urgencia y emergencia: la urgencia es una situación de salud que requieren de atención, pero que no pone en riesgo la vida de la persona, mientras que en una emergencia sí requiere de una atención médica inmediata porque las funciones vitales de la persona están en peligro.

Durante el feriado largo, el SAMU desplegará más de 500 profesionales y 29 ambulancias en puntos estratégicos como el Vía Crucis del Cerro San Cristóbal, la procesión en la Iglesia de las Nazarenas y el Circuito de Playas del Sur, especialmente en Playa Agua Dulce, donde se concentra gran afluencia de público.

Se estima que este año el SAMU atenderá unas 7.307 emergencias prehospitalarias en Lima Metropolitana, siendo un incremento del 4,3 % respecto al año pasado. Las principales causas son accidentes vehiculares, caídas, desvanecimientos, quemaduras y dificultades respiratorias.