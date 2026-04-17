Resumen

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El presunto asesino fue captado ingresando al domicilio de su víctima en la madrugada y cubriéndose el rostro. (Latina)
El presunto asesino fue captado ingresando al domicilio de su víctima en la madrugada y cubriéndose el rostro. (Latina)
Por Redacción EC

Yajaira Janet Sigueñas Urbano, de 32 años de edad, fue víctima de una agresión perpetrada por su expareja el pasado sábado alrededor de las 4:00 a. m. en el distrito de Surquillo.

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