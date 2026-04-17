Yajaira Janet Sigueñas Urbano, de 32 años de edad, fue víctima de una agresión perpetrada por su expareja el pasado sábado alrededor de las 4:00 a. m. en el distrito de Surquillo.

El presunto atacante, identificado como Luis André Flores Julca, su expareja, ingresó a la vivienda ubicada en la calle Irribarren sin autorización previa para violentarla físicamente.

Luis André Flores Julca atacó a su exnovia Yahair Ayanet tras terminar la relación tóxica de más de dos años. La apuñaló, golpeó con violencia en el baño y intentó quemarla, causándole quemaduras de 3er y 4to grado en 70% del cuerpo. Está en UCI con órganos dañados y al borde del coma. Agresor prófugo en San Juan de Miraflores; caso en Dirincri por robo de celular y laptop.

Según los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de allegados, el sujeto utilizó un arma punzocortante y golpeó la cabeza de la mujer contra un lavadero. Tras la agresión, el individuo prendió fuego al departamento con la víctima en su interior y huyó del lugar robando una computadora portátil y un teléfono celular.

La mujer logró salir del inmueble por sus propios medios al percatarse de la llegada de los bomberos, quienes atendían la emergencia provocada por el incendio. Antes de ser trasladada al hospital Casimiro Ulloa, Sigueñas identificó verbalmente a su expareja ante los médicos y el personal de rescate como el responsable del ataque.

El estado de salud de la paciente es crítico y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del referido centro médico. Los informes médicos señalan que tiene los riñones comprometidos, por lo que requiere diálisis, y presenta las vías respiratorias obstruidas por la inhalación de hollín.

Las autoridades han tipificado el hecho como un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. El sospechoso, quien se desempeña como tatuador, se encuentra con paradero desconocido, aunque se reportó que mantendría actividad en sus redes sociales personales tras el suceso.