A través del programa Beca Conectemos, jóvenes y adultos con buen rendimiento académico y acceso limitado a oportunidades educativas podrán beneficiarse con 600 becas anuales para estudiar inglés. En una primera convocatoria se ofrecerán 200 becas, con postulaciones abiertas hasta el martes 31 de marzo de 2026.

La iniciativa busca reducir las brechas de acceso al aprendizaje del inglés, una habilidad cada vez más demandada en el ámbito académico y laboral. A través del programa, los beneficiarios podrán acceder a estudios de inglés durante 13 meses, con becas de hasta el 100% del costo del programa.

La beca del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) cubre los costos académicos y materiales del programa, el cual se desarrolla en ciclos consecutivos y permite a los estudiantes avanzar de manera progresiva en el dominio del idioma.

Para conservar el beneficio, los becarios deben aprobar cada ciclo con una nota mínima de 14, mantener continuidad en sus estudios y cumplir con el reglamento del programa. El programa está dirigido a personas mayores de 14 años que acrediten mérito académico y necesidad económica. Entre los principales requisitos se encuentran:

Escolares: promedio mínimo de 16 en los dos últimos años de secundaria.

promedio mínimo de 16 en los dos últimos años de secundaria. Estudiantes de institutos: promedio mínimo de 14 y no tener cursos desaprobados.

promedio mínimo de 14 y no tener cursos desaprobados. Universitarios : pertenecer al tercio superior del último ciclo cursado.

: pertenecer al tercio superior del último ciclo cursado. Personas que no estudian actualmente: deben presentar documentos que acrediten su último nivel educativo y su situación económica.