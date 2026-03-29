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La iniciativa busca reducir las brechas de acceso al aprendizaje del inglés, una habilidad cada vez más demandada en el ámbito académico y laboral.
La iniciativa busca reducir las brechas de acceso al aprendizaje del inglés, una habilidad cada vez más demandada en el ámbito académico y laboral.
Por Redacción EC

A través del programa Beca Conectemos, jóvenes y adultos con buen rendimiento académico y acceso limitado a oportunidades educativas podrán beneficiarse con 600 becas anuales para estudiar inglés. En una primera convocatoria se ofrecerán 200 becas, con postulaciones abiertas hasta el martes 31 de marzo de 2026.

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