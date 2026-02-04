Dominio del inglés se consolida como requisito clave para el desarrollo profesional

El conocimiento del idioma inglés se ha convertido en una herramienta decisiva para el desarrollo profesional y académico. Sin embargo, en el Perú una gran parte de la población aún se mantiene en niveles intermedios, lo que limita su acceso a becas de estudio, programas de intercambio y mejores posiciones laborales.

De acuerdo con un estudio de DNA Human Capital, los profesionales con dominio avanzado del inglés son hasta 20% más demandados en el mercado laboral. Esta tendencia ha incrementado el interés por programas de enseñanza que ofrezcan certificaciones reconocidas y metodologías alineadas con estándares internacionales.

Ante este escenario, la elección de un centro de estudios se ha vuelto cada vez más estratégica. Entre los principales criterios que consideran los jóvenes de 16 a 18 años destacan la calidad docente, el respaldo académico, las certificaciones y los convenios internacionales. Un estudio de Datum realizado en 2025 señala que el BRITÁNICO alcanza un 97% de recordación de marca dentro de este segmento.

“Los resultados reflejan que los estudiantes son cada vez más exigentes y buscan instituciones que les brinden herramientas concretas para su futuro académico y laboral. Nuestro reto es responder a esas expectativas mediante innovación pedagógica y actualización constante de nuestros programas”, señaló Alonso Bedoya, Gerente de Desarrollo Institucional del Británico.

Con más de ocho décadas de trayectoria en el país, la institución ha incorporado recientemente herramientas de inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje, además de reforzar sus programas de capacitación docente. Asimismo, mantiene alianzas con organizaciones académicas como Oxford University Press para el desarrollo de materiales y contenidos educativos.