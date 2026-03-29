Resumen

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El sistema de educación superior peruano cuenta con alrededor de 1,7 millones de estudiantes distribuidos en más de 90 universidades licenciadas. (Foto: Shutterstock)
El sistema de educación superior peruano cuenta con alrededor de 1,7 millones de estudiantes distribuidos en más de 90 universidades licenciadas. (Foto: Shutterstock)
Por Redacción EC

Con los debates presidenciales en el horizonte, la educación superior peruana exige abrirse paso en la agenda pública. Aunque en los últimos años las políticas educativas tradicionales han priorizado infraestructura, cobertura y conectividad, especialistas advierten que el siguiente paso debe ser integrar estratégicamente la inteligencia artificial (IA) en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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