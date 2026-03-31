La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un plan de desvío vehicular en el Centro Histórico por las actividades de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante estas fechas.

La medida se aplicará del jueves 2 al domingo 5 de abril, entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m., e implicará el cierre de diversas vías en el perímetro del Damero de Pizarro, una de las zonas con mayor afluencia de fieles y visitantes.

Restringen tránsito en el Centro de Lima para garantizar seguridad en Semana Santa. (Foto: Andina)

Ante esta disposición, la comuna recomendó a conductores y peatones tomar precauciones y evitar ingresar al área restringida, a fin de prevenir congestión vehicular.

Como rutas alternas, se sugirió el uso de las avenidas Abancay y Emancipación, así como el jirón Amazonas, que permitirán mantener la circulación en los alrededores del centro histórico.

Asimismo, la municipalidad informó que desplegará personal en distintos puntos estratégicos para orientar a los conductores y facilitar el tránsito durante el desarrollo de las actividades religiosas.

La MML exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal en campo, con el fin de evitar contratiempos.

Estas medidas buscan asegurar el normal desarrollo de las celebraciones por Semana Santa en el centro de la capital, donde cada año se congrega un gran número de personas.

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