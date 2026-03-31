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MML anuncia cierre de vías en el Damero de Pizarro durante celebraciones religiosas. (Foto: Andina)
MML anuncia cierre de vías en el Damero de Pizarro durante celebraciones religiosas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció un plan de desvío vehicular en el Centro Histórico por las actividades de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante estas fechas.

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