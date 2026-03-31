El Seguro Social de Salud (Essalud) declaró el estado de alerta amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias que se presenten con motivo de las festividades por Semana Santa.

La disposición, que regirá el jueves 2 y viernes 3 del presente mes, busca optimizar la atención frente a eventos adversos. En ese contexto se ha dispuesto la adopción de diversas medidas orientadas a garantizar la operatividad de los servicios de salud en las redes prestacionales y asistenciales a nivel nacional.

En ese sentido, la Gerencia Central de Operaciones dispuso que el personal asistencial -tanto los programados como los de retén- permanezca en sus puestos. Con ello, se garantiza la fluidez de la atención en las diversas redes prestacionales del país, evitando cualquier interrupción en el servicio.

También se ha ratificado el funcionamiento continuo de las áreas críticas, tales como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), centros obstétricos y quirúrgicos, bancos de sangre y servicios de emergencia, de acuerdo con el nivel resolutivo de cada establecimiento.

De igual manera, se ordenó la actualización del abastecimiento de recursos esenciales, incluyendo medicamentos, camas hospitalarias, ambulancias y otros insumos necesarios para afrontar cualquier eventualidad. Esta medida permitirá garantizar el adecuado procesamiento de muestras, el mantenimiento de equipos y la provisión oportuna de bienes y servicios en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del país.

Finalmente, el Seguro Social mantendrá activos sus sistemas de comunicación y transporte las 24 horas del día. El monitoreo será constante en todas las redes prestacionales del país, con el fin de reportar incidentes en tiempo real y actuar de inmediato.

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