Resumen

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Por Semana Santa, Essalud declaró la alerta amarilla el jueves 2 y viernes 3 de abril | Foto: Essalud
Por Semana Santa, Essalud declaró la alerta amarilla el jueves 2 y viernes 3 de abril | Foto: Essalud
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (Essalud) declaró el estado de alerta amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios esenciales y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias que se presenten con motivo de las festividades por Semana Santa.