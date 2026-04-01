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Educación en Perú enfrenta déficit crítico en infraestructura y servicios básicos. (Foto: GEC)
Educación en Perú enfrenta déficit crítico en infraestructura y servicios básicos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La infraestructura educativa en el Perú atraviesa una crisis crítica en 2026: el 98% de las escuelas públicas presenta capacidad instalada inadecuada y el 52% requiere intervención estructural urgente, según cifras oficiales que evidencian una brecha de inversión superior a los S/158 mil millones.

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