En este feriado largo de Semana Santa, que va del jueves 2 al domingo 5 de abril, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) entre muy altos y extremadamente altos en las playas de Lima.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recomendó evitar la exposición al sol en las horas de mayor intensidad, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. También, exhortó a la ciudadanía a utilizar protección adecuada, como sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y prendas que cubran la piel.

Asimismo, se sugiere el uso frecuente de protector solar y mantenerse hidratado constantemente.

Jueves 02 de abril

En las playas del litoral norte se prevé un índice UV de 10 (muy alto), con temperaturas entre 22 °C y 27 °C. En el centro y sur, los valores alcanzarán un índice de 9 (muy alto), con temperaturas entre 22 °C y 26 °C en el centro, y entre 21 °C y 26 °C en el sur.

Viernes 03 de abril

Para este día, la radiación UV se intensificará en las playas del norte, donde se alcanzará un índice de 11 (extremadamente alto), con temperaturas entre 22 °C y 27 °C. En el centro y sur, los valores llegarán a 10 (muy alto), con temperaturas entre 21 °C y 26 °C en el centro, y entre 21 °C y 25 °C en el sur.

Sábado 04 de abril

En este primer día del fin de semana, las condiciones se mantendrán elevadas. En el norte se registrará un índice UV de 11 (extremadamente alto), con temperaturas entre 22 °C y 27 °C. En el centro se espera un índice de 10 (muy alto), con temperaturas entre 22 °C y 26 °C, mientras que en el sur el índice será de 9 (muy alto), con temperaturas entre 21 °C y 25 °C.

Domingo 05 de abril

La radiación UV continuará en niveles muy altos a lo largo la costa peruana. En las playas del norte se estima un índice de 10, con temperaturas entre 22 °C y 27 °C. En el centro y sur, también alcanzarán un índice UV de 10, con temperaturas entre 22 °C y 26 °C en el centro, y entre 21 °C y 26 °C en el sur.