Resumen

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El Senamhi precisó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas. Foto: GEC
El Senamhi precisó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas. Foto: GEC
Por Redacción EC

En este feriado largo de Semana Santa, que va del jueves 2 al domingo 5 de abril, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó que se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) entre muy altos y extremadamente altos en las playas de Lima.

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