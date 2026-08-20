Por Renzo Giner Vásquez

Unos 881.200 estudiantes de educación superior en el Perú enfrentan cada año el riesgo de deserción por motivos económicos. Este dato, recogido en la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, es resaltado por el Centro para el Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (CAPPES) en su estudio “Invertir en el talento” en el que revela, principalmente, la insuficiencia del sistema actual basado en becas y propone complementarlo mediante la creación de un programa de créditos educativos.

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