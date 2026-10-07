¿Qué significa la estatuilla de las Amazonas que Messi recibió del capitán de Benín? | VIDEO

Lionel Messi recibió un particular recuerdo durante su despedida de la selección argentina. Antes del amistoso frente a Benín en el estadio Monumental, Sessi D’Almeida, capitán del combinado africano, se acercó al argentino para entregarle varios obsequios conmemorativos en una jornada especial para el futbolista.

Entre los regalos apareció una estatuilla que rápidamente llamó la atención. La figura es una reproducción a escala del Monumento a las Amazonas, una imponente obra de bronce de 30 metros de altura que fue inaugurada en 2022 en Cotonú, ciudad sede de gobierno de Benín.

¿Qué significa la estatuilla que recibió Messi?

La escultura representa a una integrante de las Agojie, conocidas como las Amazonas de Dahomey. Se trató de un cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey entre los siglos XVII y XIX, convirtiéndose en uno de los símbolos históricos y culturales más reconocidos de Benín.

🇧🇯🐐 ¡LOS REGALOS DE BENÍN A MESSI! Los jugadores del combinado africano le regalaron una estatua, una carta escrita por todo el plantel y una rosa. https://t.co/RlWH45yaAF — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

D’Almeida entregó la estatuilla a Messi durante el sorteo de capitanes antes del inicio del partido. Además de la figura, el jugador argentino recibió una carta firmada por el plantel de Benín, una rosa y el banderín oficial de la federación africana.

El capitán beninés tuvo además un pedido especial para Messi: que llevara la estatuilla y se la entregara a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista. De esta manera, la delegación africana quiso dejarle al argentino un recuerdo cargado de significado cultural en una jornada marcada por su despedida del seleccionado.

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