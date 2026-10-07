¿Qué significa la estatuilla de las Amazonas que Messi recibió del capitán de Benín? | VIDEO
¿Qué significa la estatuilla de las Amazonas que Messi recibió del capitán de Benín? | VIDEO
Por Redacción EC

Lionel Messi recibió un particular recuerdo durante su despedida de la selección argentina. Antes del amistoso frente a Benín en el estadio Monumental, Sessi D’Almeida, capitán del combinado africano, se acercó al argentino para entregarle varios obsequios conmemorativos en una jornada especial para el futbolista.

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