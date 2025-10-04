Cientos de jóvenes salieron a manifestarse contra el gobierno de Dina Boluarte y contra el Congreso este sábado 4 de octubre, lo cual significa que las protestas se desarrollan por cuarto fin de semana consecutivo. La “Marcha de la Generación Z” transcurrió en el Centro Histórico de Lima, inicialmente sin reportes de graves enfrentamientos o uso excesivo de la fuerza policial, a diferencia de las jornadas anteriores.

Con menor afluencia que en las protestas anteriores, los manifestantes llegaron hasta el frontis del Congreso, donde permanecieron por más de una hora sin enfrentarse con la Policía y sin que los agentes los replegaran.

Sin embargo, después de las 10:00 p.m. un grueso contingente policial expulsó a los manifestantes del área y de toda la avenida Abancay. Para dicha acción desplegaron agentes a pie y en motocicletas, según imágenes compartidas por streamers y participantes de la marcha.

Además, algunos manifestantes recibieron disparos de perdigones de goma dura, que habrían sido disparados por agentes de la PNP. Un joven resultó afectado en la avenida Abancay y los brigadistas de salud contabilizaron cuatro impactos en su pierna. Y otro manifestante fue herido en la cintura cuando estaba en la Plaza San Martín.

CNDDHH denunció represión policial en las jornadas anteriores de protestas. (Foto: GEC)

Precisamente, en las jornadas anteriores, organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos denunciaron que la Policía disparaba contra manifestantes y reporteros estos perdigones de goma dura. Incluso se reportó una grave lesión presuntamente por canica metálica, pese a la prohibición de su uso en manifestaciones.

Este sábado también se observaron acciones de solidaridad, pues ya avanzada la noche, cerca de las 11: 00 p.m. voluntarios llegaron a repartir comida y agua para los manifestantes que aún permanecían en las calles.

Cerca de la medianoche se informó que un joven resultó con una lesión más grave que requirió atención hospitalaria.

En la anterior jornada de protestas, la ANP reportó que siete de los ataques a la prensa en protestas fueron cometidos por policías. (Foto: GEC)

Aunque las protestas arrancaron en contra de las AFP, ahora las demandas van por el lado de la lucha contra la criminalidad y las acusaciones hacia el Ejecutivo y Legislativo de no ejecutar medidas contra la ola de extorsiones y sicariato.

Según lo anunciado, este domingo 5 de octubre también se realizará otra jornada de protestas antigubernamentales.