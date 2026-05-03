California volvió a registrar una caída en su población por primera vez desde el fin de la pandemia. Un reciente informe del Departamento de Finanzas del estado reveló que más de 50,000 personas dejaron el llamado “Estado Dorado” durante el último año.

Según el reporte, citado por el New York Post, hasta el 1 de enero la población estatal disminuyó un 0.14%, lo que equivale a una pérdida neta de aproximadamente 54,000 residentes. Con ello, California alcanzó un total de 39,593,000 habitantes.

El documento señala que esta baja “marca el primer año de pérdida poblacional después de tres años consecutivos de crecimiento tras la pandemia”, lo que rompe la tendencia de recuperación demográfica que el estado había mostrado desde 2022.

La población cayó 0.14%, marcando la primera reducción desde que terminó la pandemia. (Foto referencial: Freepik)

El condado de Los Ángeles fue el más afectado, con la salida de 64,000 residentes en 2025, la cifra más alta entre todos los condados de California. Además, la ciudad de Los Ángeles registró la mayor caída entre las principales urbes del estado, con una reducción de 0.9% en su población.

Otras ciudades también mostraron retrocesos más moderados. Long Beach perdió 0.2% de sus habitantes y Anaheim reportó una disminución de 0.1%. En contraste, Sacramento destacó como la ciudad con mejor desempeño entre las más pobladas, al crecer 1.3%.

Aunque California sigue siendo el estado más poblado del país, su crecimiento se ha desacelerado considerablemente en la última década. De hecho, no registra un aumento superior a 230,000 personas desde 2015.

Los Ángeles lideró la pérdida de residentes, mientras Sacramento fue una de las pocas grandes ciudades con crecimiento. (Foto referencial: Pixabay)

El alto costo de vida continúa siendo una de las principales razones detrás de la salida de residentes. Un informe publicado en marzo indicó que quienes abandonan California suelen mudarse a zonas con costos de vivienda más bajos.

“Una cosa está clara: los californianos se están mudando a lugares más asequibles”, dice el informe. “La persona que se muda promedio de California se muda a un vecindario donde los costos mensuales de vivienda son $672 más bajos que en la comunidad que dejaron”.

Expertos señalan que el elevado costo de vida sigue impulsando a miles de familias a mudarse a estados más asequibles.s. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Además de la vivienda, el informe destaca que los residentes pagan precios considerablemente más altos que el promedio nacional: 11% más en alimentos, 40% más en gasolina y 61% más en servicios públicos.

La gasolina sigue siendo otro problema con un precio promedio estatal de $6.08 por galón de gasolina regular, según datos de AAA.

Por qué se ha vuelto tan caro vivir en California

Vivir en California se ha vuelto cada vez más caro principalmente por el costo de la vivienda. Legal Clarity explica que, durante años, el estado no ha construido suficientes casas y departamentos para satisfacer la alta demanda, especialmente en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, provocando que tanto la compra como el alquiler de propiedades estén muy por encima del promedio nacional.

Otro factor importante son los gastos diarios, que también son más elevados que en gran parte de Estados Unidos. Los residentes suelen pagar más por alimentos, servicios básicos y gasolina. En el caso del combustible, California tiene algunos de los precios más altos del país debido a mayores impuestos estatales, regulaciones ambientales y requisitos especiales para producir gasolina más limpia.

Además, California sigue siendo uno de los lugares más atractivos para vivir por su clima, economía, universidades, industria tecnológica y oportunidades laborales. Precisamente, esa combinación mantiene una fuerte demanda, mientras que las restricciones de construcción, el alto precio del suelo y los costos regulatorios dificultan aumentar la oferta de vivienda, lo que termina encareciendo casi todo.

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