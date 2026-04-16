Comprar una vivienda en Estados Unidos en 2026 se ha vuelto todo un reto, no tanto por la falta de opciones, sino por los altos precios en las principales áreas metropolitanas, donde el costo es desproporcionado frente al salario anual que gana una persona. Esta situación ha obligado a muchos potenciales compradores a posponer sus planes, ajustar expectativas o buscar alternativas como vivir más lejos del centro urbano o compartir gastos con familiares, lo que ha hecho que el sueño de la casa propia parezca distante para buena parte de la población. Aun así, no te desanimes: en esta nota te contamos cuánto necesitas ganar en 50 ciudades para poder comprar tu propia vivienda.
¿ES TÁN DIFÍCIL COMPRAR UNA CASA EN EE.UU. ESTE 2026?
De acuerdo con un análisis de la empresa HSH, especializada en el seguimiento de tasas hipotecarias en EE.UU., el ingreso promedio necesario para comprar una casa es de US$106,700 al año, una cifra inalcanzable para muchas personas y familias que sueñan con tener vivienda propia, debido al encarecimiento del mercado inmobiliario.
Si piensas que Nueva York es la ciudad más cara para comprar una casa en Estados Unidos, estás equivocado, ya que se ubica en el quinto lugar. Los cuatro primeros lugares son de California. Lidera la lista San José, que requiere un salario anual cercano a los US$458,500. Le siguen San Francisco con US$321,500; San Diego con US$235,300 y Los Ángeles con US$224.200, señala N+ Univision.
En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los mercados donde no se requiere un poder adquisitivo tan alto, se encuentran ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, donde el ingreso anual necesario se estima en unos US$64,100; Cleveland, Ohio, con US$66,300.
A continuación, te mencionamos cuánto se necesita ganar al año para comprar una casa en 50 ciudades estadounidenses:
- San Jose, CA: $458,500
- San Francisco, CA: $321,500
- San Diego, CA: $235,300
- Los Angeles, CA: $224,200
- New York City, NY: $200,300
- Boston, MA: $190,900
- Seattle, WA: $188,200
- Washington, D.C.: $161,500
- Denver, CO: $154,100
- Miami, FL: $157,000
- Portland, OR: $144,400
- Riverside, CA: $144,800
- Sacramento, CA: $136,000
- Austin, TX: $132,000
- Salt Lake City, UT: $139,000
- Providence, RI: $139,100
- Hartford, CT: $116,100
- Raleigh, NC: $111,300
- Phoenix, AZ: $111,000
- Baltimore, MD: $109,500
- Chicago, IL: $109,600
- Richmond, VA: $108,200
- Milwaukee, WI: $107,200
- Dallas, TX: $106,300
- Philadelphia, PA: $106,000
- Minneapolis, MN: $103,100
- Tampa, FL: $103,000
- Charlotte, NC: $104,200
- Nashville, TN: $101,400
- Jacksonville, FL: $101,000
- Orlando, FL: $112,200
- Las Vegas, NV: $112,000
- Houston, TX: $96,800
- Atlanta, GA: $94,900
- Virginia Beach, VA: $92,100
- Kansas City, MO: $91,000
- San Antonio, TX: $91,000
- Columbus, OH: $88,600
- Buffalo, NY: $82,300
- Indianapolis, IN: $81,600
- Cincinnati, OH: $80,800
- St. Louis, MO: $78,600
- Birmingham, AL: $78,100
- Louisville, KY: $74,000
- Detroit, MI: $74,300
- Memphis, TN: $73,500
- Oklahoma City, OK: $71,600
- New Orleans, LA: $76,000
- Cleveland, OH: $66,300
- Pittsburgh, PA: $64,100
Kara Ng, economista senior de Zillow Home Loans, señaló que el aumento de las tasas hipotecarias, impulsado por la volatilidad en el mercado de bonos relacionada con la guerra en Irán, podría enfriar el mercado inmobiliario de primavera si el conflicto se prolonga.
“Si la situación se resuelve rápidamente, aún será lo suficientemente temprano en la temporada de compra de vivienda para que haya una recuperación de la actividad”, dijo a CNN.
Añadió que mientras más se prolongue la guerra, la decisión de comprar una casa será pospuesta cada vez más por los compradores.
