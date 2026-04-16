De California al Medio Oeste: los ingresos anuales que exige el mercado para comprar casa en 50 ciudades de Estados Unidos en 2026 (Foto: IA de Freepik)
De California al Medio Oeste: los ingresos anuales que exige el mercado para comprar casa en 50 ciudades de Estados Unidos en 2026 (Foto: IA de Freepik)
Judith Vicente
Judith Vicente

en 2026 se ha vuelto todo un reto, no tanto por la falta de opciones, sino por los altos precios en las principales áreas metropolitanas, donde el costo es desproporcionado frente al salario anual que gana una persona. Esta situación ha obligado a muchos potenciales compradores a posponer sus planes, ajustar expectativas o buscar alternativas como vivir más lejos del centro urbano o compartir gastos con familiares, lo que ha hecho que el sueño de la parezca distante para buena parte de la población. Aun así, no te desanimes: en esta nota te contamos cuánto necesitas ganar en 50 ciudades para poder comprar tu propia vivienda.

San José, San Francisco o Nueva York: el ingreso anual que necesitas en 50 ciudades de EE.UU. para comprar casa en 2026 (Foto: Freepik)
San José, San Francisco o Nueva York: el ingreso anual que necesitas en 50 ciudades de EE.UU. para comprar casa en 2026 (Foto: Freepik)

¿ES TÁN DIFÍCIL COMPRAR UNA CASA EN EE.UU. ESTE 2026?

De acuerdo con un análisis de la empresa HSH, especializada en el seguimiento de tasas hipotecarias en EE.UU., el ingreso promedio necesario para comprar una casa es de US$106,700 al año, una cifra inalcanzable para muchas personas y familias que sueñan con tener vivienda propia, debido al encarecimiento del mercado inmobiliario.

Si piensas que Nueva York es la ciudad más cara para comprar una casa en Estados Unidos, estás equivocado, ya que se ubica en el quinto lugar. Los cuatro primeros lugares son de California. Lidera la lista San José, que requiere un salario anual cercano a los US$458,500. Le siguen San Francisco con US$321,500; San Diego con US$235,300 y Los Ángeles con US$224.200, .

En el otro extremo de la tabla, es decir, entre los mercados donde no se requiere un poder adquisitivo tan alto, se encuentran ciudades como Pittsburgh, Pensilvania, donde el ingreso anual necesario se estima en unos US$64,100; Cleveland, Ohio, con US$66,300.

A continuación, te mencionamos cuánto se necesita ganar al año para comprar una casa en 50 ciudades estadounidenses:

  1. San Jose, CA: $458,500
  2. San Francisco, CA: $321,500
  3. San Diego, CA: $235,300
  4. Los Angeles, CA: $224,200
  5. New York City, NY: $200,300
  6. Boston, MA: $190,900
  7. Seattle, WA: $188,200
  8. Washington, D.C.: $161,500
  9. Denver, CO: $154,100
  10. Miami, FL: $157,000
  11. Portland, OR: $144,400
  12. Riverside, CA: $144,800
  13. Sacramento, CA: $136,000
  14. Austin, TX: $132,000
  15. Salt Lake City, UT: $139,000
  16. Providence, RI: $139,100
  17. Hartford, CT: $116,100
  18. Raleigh, NC: $111,300
  19. Phoenix, AZ: $111,000
  20. Baltimore, MD: $109,500
  21. Chicago, IL: $109,600
  22. Richmond, VA: $108,200
  23. Milwaukee, WI: $107,200
  24. Dallas, TX: $106,300
  25. Philadelphia, PA: $106,000
  26. Minneapolis, MN: $103,100
  27. Tampa, FL: $103,000
  28. Charlotte, NC: $104,200
  29. Nashville, TN: $101,400
  30. Jacksonville, FL: $101,000
  31. Orlando, FL: $112,200
  32. Las Vegas, NV: $112,000
  33. Houston, TX: $96,800
  34. Atlanta, GA: $94,900
  35. Virginia Beach, VA: $92,100
  36. Kansas City, MO: $91,000
  37. San Antonio, TX: $91,000
  38. Columbus, OH: $88,600
  39. Buffalo, NY: $82,300
  40. Indianapolis, IN: $81,600
  41. Cincinnati, OH: $80,800
  42. St. Louis, MO: $78,600
  43. Birmingham, AL: $78,100
  44. Louisville, KY: $74,000
  45. Detroit, MI: $74,300
  46. Memphis, TN: $73,500
  47. Oklahoma City, OK: $71,600
  48. New Orleans, LA: $76,000
  49. Cleveland, OH: $66,300
  50. Pittsburgh, PA: $64,100

Kara Ng, economista senior de Zillow Home Loans, señaló que el aumento de las tasas hipotecarias, impulsado por la volatilidad en el mercado de bonos relacionada con la guerra en Irán, podría enfriar el mercado inmobiliario de primavera si el conflicto se prolonga.

“Si la situación se resuelve rápidamente, aún será lo suficientemente temprano en la temporada de compra de vivienda para que haya una recuperación de la actividad”, .

Añadió que mientras más se prolongue la guerra, la decisión de comprar una casa será pospuesta cada vez más por los compradores.

La disparidad entre ciudades queda en evidencia: mientras que en San Diego, Los Ángeles o Miami el costo de entrada al mercado inmobiliario es elevado, en lugares como Cleveland o Pittsburgh el sueño de la casa propia sigue siendo relativamente más alcanzable (Foto: Freepik)
La disparidad entre ciudades queda en evidencia: mientras que en San Diego, Los Ángeles o Miami el costo de entrada al mercado inmobiliario es elevado, en lugares como Cleveland o Pittsburgh el sueño de la casa propia sigue siendo relativamente más alcanzable (Foto: Freepik)

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

