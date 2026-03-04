Comprar una casa es el sueño de muchas personas, que desean reunir cuanto antes el dinero necesario para mudarse a un espacio propio. Para lograrlo, no solo trabajan arduamente y se esfuerzan por mantener un empleo estable, sino que también buscan nuevas formas de generar ingresos, recortar gastos y mejorar su historial crediticio con el fin de calificar a un buen préstamo hipotecario. Ahorrar para el pago inicial, conocer las tasas de interés del mercado y entender cómo funcionan las cuotas mensuales se convierte en parte de su día a día, porque cada decisión financiera los acerca o los aleja de esa meta. Si vives en Orlando o te interesa esta ciudad porque tienes como objetivo tener una vivienda ahí, en esta nota podrás averiguar cuánto debes ganar para poder adquirirla.

Por más que alguien quiera comprar una casa, a veces el dinero no le alcanza (Foto: AFP)

¿CUÁNTO DINERO NECESITAS GANAR EN ORLANDO PARA PODER COMPRARTE UNA CASA?

De acuerdo con un análisis reciente del mercado inmobiliario realizado por N+ Univision, el ingreso necesario para adquirir una casa en Orlando en 2026 es de un promedio anual de US$97,700, una cifra que supera el salario medio local de US$85,726 al año. Esto hace que muchos interesados en comprar una vivienda vean lejano el día que podrán hacerlo en esta ciudad de Florida.

El informe se basó en precios promedio de vivienda y tasas hipotecarias vigentes a inicios de 2026. Entonces, teniendo en cuenta esa cifra, una familia tendría que destinar alrededor del 34.2% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, impuestos y seguro de vivienda.

Según especialistas de la firma inmobiliaria Redfin, pese a que las condiciones económicas mejoraron levemente en comparación con años anteriores, los ingresos para comprar una vivienda en Orlando no son suficientes para los interesados.

¿Qué significa “permitirse” una casa?

Ese cálculo asume que destinas alrededor de un tercio de tus ingresos a la hipoteca y demás costos de vivienda (seguros, impuestos, etc.), que es el estándar que usan muchos bancos y analistas.

Si ganas menos, podrías comprar algo más barato, dar un mayor enganche o aceptar que un porcentaje más alto de tu ingreso se vaya a la vivienda, pero eso implica más riesgo financiero, precisa The Advantage Lending.

Otros factores que cambian la cifra

El monto exacto depende del precio de la casa, tu enganche, tu nivel de deudas, tu puntaje crediticio y el tipo de hipoteca (convencional, FHA, programas para primer comprador, etc.).

Programas de asistencia para compradores primerizos en Florida pueden ayudarte con parte del enganche o costos de cierre, lo que reduce el ingreso necesario, aunque tienen límites de ingresos máximos según el tamaño del hogar, menciona The Mortgage Expert.

¿Y CÓMO ES LA ACCESIBILIDAD EN ORLANDO FRENTE AL PROMEDIO NACIONAL?

Si comparamos el ingreso que se necesita para comprar una vivienda en Estados Unidos este 2026, este ronda los US$100,925 anuales, mientras que el ingreso medio de las familias es aproximadamente US$87,935.

A nivel nacional, “los compradores destinan cerca del 34.4% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda, una proporción similar a la de Orlando. Sin embargo, la diferencia radica en la disponibilidad: a nivel nacional, alrededor del 44% de las casas están al alcance de un hogar con ingreso medio, una proporción mayor que en el mercado de Orlando (31.6%)”, precisa N+ Univision.

