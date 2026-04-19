Estar en Estados Unidos sin contar con un número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés) podría representar un obstáculo que no te permitiría lograr la tranquilidad que deseas en el país; sin embargo, eso no significa que todas las puertas estén cerradas. Sucede que existe la posibilidad de abrir una cuenta bancaria o arrendar un domicilio utilizando únicamente el pasaporte extranjero vigente. De estar interesado, en esta nota te explicaré cómo debes realizarlo otorgándote una serie de claves.

Si estás planificando ahorrar tu dinero o acceder a una vivienda en el país, existen entidades que aceptan dicho documento con la finalidad de corroborar tu identidad, tales como Bank of America u otras compañías dedicadas a bienes raíces.

Eso sí, estas empresas disponen de una serie de requisitos y condiciones para brindarte la facilidad de organizar tu vida en el territorio estadounidense. Por esa razón, es necesario que sepas más sobre este tipo de modalidades.

Bank of America es una de las empresas que acepta como documento de identidad el pasaporte extranjero para aperturar una cuenta bancaria. (Crédito: AFP)

Cómo abrir una cuenta bancaria con pasaporte extranjero y sin SSN

Abrir una cuenta corriente sería el paso inicial para que alcances la estabilidad financiera en EE.UU., proceso en el que Bank of America afirma brindar apoyo mediante sus plataformas oficiales, otorgándote las herramientas y las asesorías correspondientes en cada etapa.

Ten en cuenta que las citas serán presenciales, ya que así podrá verificar tu pasaporte extranjero y determinar si es válido como documento de identificación . Entonces, no será necesario la presentación de credenciales locales para acceder a este beneficio.

Cómo alquilar una vivienda en EE.UU. sin SSN

Debes saber que el mercado inmobiliario de este país te solicitará si posees un historial crediticio local ; sin embargo, existen otras opciones para que tengas la posibilidad de alquilar una vivienda. Para Ana Sol Romero, consultora de bienes raíces, los dueños pueden aplicar criterios de compensación para asegurar la formalización y validez del contrato .

Posiblemente, te puedan solicitar hasta dos meses de depósito como compensación; de esa manera, los dueños de estas propiedades obtienen seguridad. Es más, también te pueden solicitar tu historial de récord criminal.

Habitualmente, para arrendar una vivienda en EE.UU. es necesario contar con un buen historial crediticio. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Entonces, para que un inmigrante sin historial crediticio ni seguro social pueda firmar un contrato de alquiler, es necesario que presente documentos de identificación (visa o tarjeta de residencia), pruebas de ingresos económicos (estados de cuentas bancarios o declaraciones de impuestos) o un aval local.

Otro alternativa que te facilitaría en alquilar una vivienda es ser agregado como usuario autorizado en la tarjeta de crédito de un familiar o una amistad con buen historial financiero, lo cual podrás aprovechar su perfil crediticio para cumplir con los requisitos que te solicitan.

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