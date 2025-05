La transformación digital avanza sin freno, y esta vez le toca el turno a uno de los documentos más fundamentales en la vida de cualquier residente en Estados Unidos: la tarjeta del Seguro Social. A partir del verano de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) comenzará a emitir versiones digitales de este documento esencial, una medida que busca modernizar el acceso a uno de los identificadores más solicitados por bancos, empleadores y agencias gubernamentales.

El número de Seguro Social (SSN) ya no vivirá solo en una tarjeta física que puede perderse, romperse o demorarse en llegar por correo. En su lugar, quienes tengan una cuenta en el portal oficial My Social Security podrán consultar su número desde su celular, tablet o computadora en cuestión de segundos. Una revolución silenciosa, pero significativa, que promete ahorrar tiempo, papeleo y preocupaciones.

El número de Seguro Social es solicitado en trámites bancarios, fiscales, laborales, médicos, migratorios y de beneficios públicos (Foto: AFP) ×

¿PARA QUÉ SERVIRÁ ESTA TARJETA DIGITAL DEL SEGURO SOCIAL?

Imagina perder tu tarjeta y no tener que hacer colas ni esperar semanas por una nueva. Con esta versión digital, los usuarios podrán verificar su SSN desde cualquier lugar, en cualquier momento. Esto resulta especialmente útil en trámites urgentes, como una entrevista de trabajo, la apertura de una cuenta bancaria o una solicitud de beneficios gubernamentales.

Aunque la SSA aún no ha anunciado un día exacto para el lanzamiento, sí ha confirmado que esta función estará disponible a partir del verano de 2025, en una fase inicial solo para quienes ya estén registrados en My Social Security. Por ello, el consejo es claro: si aún no tienes una cuenta, este es el momento ideal para registrarte y estar listo cuando la innovación llegue.

Crear una cuenta es gratuito y sencillo. Solo necesitas tus datos personales, un correo electrónico y un número de teléfono para verificar tu identidad. Una vez dentro, no solo tendrás acceso a la futura tarjeta digital, sino también a herramientas que te permiten actualizar información, revisar tu historial de ingresos, solicitar beneficios o reemplazar tu tarjeta física si la pierdes.

Hasta ahora, perder la tarjeta física podía significar semanas de espera (Foto: AFP) ×

¿QUÉ DICE LA SSA SOBRE ESTA TRANSFORMACIÓN?

Desde la SSA, el mensaje es claro: este no es solo un cambio estético, sino una evolución en la manera en que se protege y gestiona tu información. “Nos enorgullece ofrecer esta nueva solución digital a nuestros titulares de cuentas”, afirmó Lee Dudek, Comisionado Interino de la SSA. La agencia asegura que los estándares de seguridad y encriptación detrás de esta herramienta digital son de los más altos en la administración pública.

Además de la comodidad, esta medida busca reforzar la seguridad de los datos personales. Con menos dependencia del papel, hay menos riesgo de fraude, robo de identidad o extravíos. Una tarjeta que se lleva en el bolsillo ahora se lleva en la nube, con claves, autenticaciones y alertas que la protegen.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.