Horóscopo de HOY, martes 5 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán cambios que aplicará con prudencia o el entorno no lo aceptará. Amor: con entendimiento mutuo y pequeñas atenciones, crecerá la calidez en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se dejará guiar con la intuición y hallará el plan para resolver asuntos difíciles. Amor: una actitud tolerante provocará que una reconciliación surja con naturalidad.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un colega aumentará su influencia y mostrará un nuevo proyecto. Amor: compartirá sus temores, la vida íntima mejora en la pareja y genera un nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los beneficios prometidos se cumplirán y nuevos planes serán posibles. Amor: un evento será la oportunidad donde surgirá una fuerte atracción por cierta persona.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas imprevistos se sumarán pero tendrá la habilidad para resolverlos. Amor: si toma la iniciativa, destrabará un conflicto que impide la armonía en la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un negocio crecerá y dará la posibilidad de repartir algún beneficio. Amor: el contacto con gente agradable generará expectativas para conocer alguien nuevo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una reunión con colegas será la clave para alcanzar los objetivos. Amor: tendrá con el corazón bien dispuesto para generar dulces vivencias en la intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su prestigio será reconocido por su habilidad para negociar. Amor: generará un vínculo con la persona que desea conocer y un romance se concretará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán altibajos pero en lo económico todo estará controlado. Amor: un entredicho familiar causará confusión en la pareja pero logrará la paz.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una tarea que requerirá de su capacidad de concentración. Amor: llega ese momento del inicio del romance en el que cada persona abre el alma.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se producirá una traba imprevista que podría afectar su proyecto. Amor: se debate entre confiar o no un secreto a su pareja, aunque de algún modo ya lo sabrá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente nueva le dará nuevas perspectivas al trabajo y las cosas mejorarán. Amor: un encuentro pondrá a prueba su encanto; se divertirá y estará irresistible.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y MUY LABORIOSA PARA PLANEAR METAS Y OBJETIVOS AMBICIOSOS.