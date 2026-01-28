¡Ya tenemos todo el capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE”! Los preparativos para la gran batalla de Elbaph se están dando, ¿qué harán Luffy y sus amigos? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Capítulo 1172 de “ONE PIECE”

“La Elbaph que admiraba”.

Petición de un lector en la portada: “Unos cines cogen unos productos de maquillaje de Bon Clay y los usan.”

El capítulo comienza con el grupo de Hajrudin en el ascensor.

Mientras suben, Gaban les hace un resumen de la situación actual que hay arriba, así como de los enemigos que hay y de sus poderes. Cuando el grupo llega al “Mundo Solar” encuentran a Kashii herido.

Kashii les habla del caos actual que hay, así que tanto la banda de Sombrero de Paja como los Nuevos Piratas Kyohei deciden separarse en grupos: Zoro y Hajrudin liderarán la ayuda a Jarul mientras que Sanji irá a rescatar a Nami y Robin y a apagar el fuego de la escuela y de la biblioteca.

Kashii: “¡¡Dénse prisa... se los ruego!! ¡¡Jarul-sama está en problemas!!”.

Después tenemos una página doble con un mapa de la “Línea 8 de Ramas” que nos muestra dónde está cada personaje y qué están haciendo.

Cerca de la “Biblioteca del Búho” vemos que Nami, Usopp, Robin y Jinbe siguen maniatados por las flechas de Gunko.

Robin: “La biblioteca está en llamas...”

Nami: “¡¡Han secuestrado a los niños!! ¡¡Que alguien nos quite estas “flechas”!!”

Jinbe: “Chopper no ha regresado aún... Y Brook también se marchó, y parecía que estaba pensando en algo...”

Usopp: “¡¡Maestro Dorry!! ¡¡Maestro Brogy!! ¡¡Maldita sea!! ¡¡No quiero verlos así!!”

Los Piratas Kyohei afectados por el Domi Reversi van de camino del pueblo del oeste para matar a Jarul. Ripley, Oimo y otros gigantes van al rescate de los niños. Y justo los niños casi han llegado al puerto.

En el pueblo del oeste, los gigantes le piden a Jarul que huya, pero Jarul se niega y dice que tiene algo que comunicar a todo Elbaph. Luego usa un Den Den Mushi y empieza a hablar para todos los gigantes.

Jarul revela la verdad de lo que pasó el día de la muerte de Harald y declara que Loki es totalmente inocente. Jarul habla de los “demonios” que intentaron conquistar Elbaph hace 14 años.

Después, en una ALUCINANTE página doble, vemos a Imu/Gunko (comandando a los gigantes Domi Reversizados), a Killingham (comandando a los MMA) y a Sommers escuchando el discurso de Jarul.

Jarul: “Lamentablemente... ¡¡hoy los demonios han regresado!! Sospecho que, una vez más, tienen la necesidad de conseguir un gran poder...¡¡ Por ello tres demonios han aparecido aquí para intentar conquistar este país de nuevo!!”

Sommers: “Ahhh, esta misión se completaría sola incluso si me echase una siesta.”

Jarul: “¡¡Escuchen, demonios!! ¡¡Estábamos dispuestos a renunciar a nuestra “cultura” e “historia” ya que pusieron en juego la vida de los niños!! ¡¡Pero si este plan fue concebido para quebrantar nuestra “voluntad”, ha sido toda una genialidad...!! ¡¡No esperan que aguantemos ciegamente como lo hizo Harald!! ¿“Gobernarnos”? ¿Convertirnos en “esclavos”? ¡¡¡Les permitimos hablar un rato y parece que eso ha hecho que se sientan demasiado cómodos!!!”

Imu/Gunko: “...”

Usopp: “¡¡Eso es!! ¡¡Díselo, Jarul!! ¡¡La Elbaph que admiraba no va a ser derrotada por nadie!!”

Jarul: “¡¡Perdónenme queridos niños!! ¡¡Por favor, tápense los oídos...!!¡¡Si todo acontece tal y como lo predijo el “Harley”, y el mundo de verdad se dividirá en partes algún día!! ¡¡¡Nosotros, “Elbaph”, veremos al “Gobierno Mundial” como nuestros enemigos!!!”

En la ÉPICA página doble final del capítulo, vemos a Jarul terminando su discurso mientras los gigantes se preparan para luchar. Usopp está muy emocionado con las palabras de Jarul (sus ojos se han convertido en corazones) pero Nami está muy cabreada porque aún siguen maniatados

Jarul: “¡¡Nunca nos doblegaremos ante su tiranía!! ¿¡No es así!? ¡¡¡Mis “honorables guerreros de Elbaph”!!!”

Gigantes: “¡¡¡Por supuesto!!! ¡¡¡Jarul-sama!!!”

Usopp (emocionado): “¡¡¡Madre mía!!! ¡¡¡Mi querida Elbaph por fin ha vuelto!!!”

Nami (enfadada): “¡¡Sí, sí!! ¿¡¡Pero qué tal si pensamos en una forma de librarnos de estas flechas!!?”

Jarul: “¡¡¡Protejamos la “paz” que Harald vislumbró!!!”

Gigantes: “¡¡¡Woaaaahhh!!!”

Dorry, Brogy y los gigantes Domi Reversizados llegan al pueblo del oeste, pero allí Jarul y el resto de gigantes están listos para luchar contra ellos.

Zoro, Hajrudin y Stansen han llegado justo a la cola del grupo de gigantes Domi Reversizados. Zoro, muy confiado, dice algo...

Hajrudin: “¡¡Ya puedo verlos!! ¡¡Me dijeron que es mejor no meterse entre ellos!!”

Zoro: “Tengo un “plan”.”

FIN.La semana que viene NO HAY DESCANSO .

Fecha del capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza explorando el impacto de la muerte de Harald y el misterioso poder del “Tesoro de Elbaph”. Mientras figuras legendarias como Gaban y Jarul cuestionan si la fuerza de la fruta será suficiente para enfrentar lo que viene, Shanks revive recuerdos dolorosos de su pasado. A través de visiones de Harald y su padre, Garling Figarland, se revela la ambición del antiguo rey por unirse a los Caballeros Divinos y el desprecio de la nobleza mundial hacia los habitantes del “mundo inferior”. Esta rabia impulsa a Shanks, quien es confortado por Gaban sobre su papel crucial en el futuro.

En Mary Geoise, la noticia de la caída de Harald llega al Trono Vacío, afectando físicamente a Imu. El líder supremo revela que Harald era un espécimen único de la tribu de gigantes ancestrales a quien se le otorgó inmortalidad y fuerza mediante un contrato especial. A pesar de los deseos del Gorousei de intervenir en Elbaph, Imu los detiene, advirtiendo sobre el costo de dichos contratos y lanzando una revelación impactante: la esencia belicista de Elbaph está intrínsecamente ligada a la voluntad de la “D”, lo que los convierte en una amenaza interna que nunca debieron intentar controlar.

De vuelta al flashback en el Castillo Aurust, un joven Loki decide partir al mar con sus soldados para vengar a su padre, ignorando las advertencias de Jarul. Esta transición nos devuelve al presente, donde Hajrudin, tras conocer la verdad sobre la muerte de Harald, decide liberar a Loki de sus cadenas. Aunque no perdona sus crímenes anteriores, Hajrudin permite que el príncipe recupere su libertad, un gesto que Luffy celebra con entusiasmo justo antes de que un Draugr, una de las creaciones de Killingham, caiga a los dominios del Inframundo.

El cierre del capítulo muestra el despliegue de poder de Loki en una demostración épica. Mientras Sanji ayuda a Gaban y Chopper a ponerse a salvo, Loki se lanza al ataque acompañado por Luffy, quien se queda a su lado para observar su fuerza de cerca. Utilizando a Ragnir, Loki ejecuta una técnica devastadora llamada “Niflheim”, liberando un ataque de hielo que congela instantáneamente al Draugr. El inmenso poder del “Reino Primordial” deja a Luffy completamente asombrado, marcando el inicio de una nueva y poderosa alianza.

