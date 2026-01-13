Ya salieron los primeros spoilers del capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE”. El Rey Harald ha caído ante el ataque de Loki luego de que este último comiera la fruta del diablo legendaria de Elbaph. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1171″

Portada: Zoro con un gato sobre su cabeza.

Al parecer, Imu sufre las consecuencias tras perder a Harald , por lo que Imu se niega a enviar a otro Caballero Sagrado a Elbaph .

. De vuelta al presente. Hajrudin se disculpa con Loki y lo libera.

cae en el inframundo. Loki afirma que puede volar, así que les dice a los demás que sigan adelante mientras él se encarga del monstruo. Luffy se queda para verlo luchar.

Loki lo remata con el ataque “Niflheim” usando a Ragnir, el cual congela al monstruo. Luffy queda asombrado con el poder de Loki.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA.

Fecha del capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 18 de enero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con Loki intentando atacar al “intruso” en la sala del tesoro, pero se encuentra solo. Mientras intenta alcanzar la Fruta del Diablo legendaria de Elbaf, el suelo comienza a colapsar bajo el peso del martillo Ragnarok. Sorprendentemente, el martillo cobra vida transformándose en una ardilla llamada Ragnir. Tras una breve disputa, la criatura reconoce a Loki como digno y le entrega la fruta, la cual Loki consume de inmediato, obteniendo una transformación oscura y poderosa con garras y espinas.

Gaban, Shanks y los Caballeros Sagrados

Mientras tanto, Gaban y Shanks enfrentan a un Jaral fuera de control que posee una regeneración casi instantánea.

Revelación del pasado: Gaban revela que la tripulación de Roger se enfrentó a los Caballeros Sagrados muchas veces. Estos buscaban a un “niño pelirrojo” (Shanks), afirmando que era el hijo de su líder .

Gaban revela que la tripulación de Roger se enfrentó a los Caballeros Sagrados muchas veces. Estos buscaban a un “niño pelirrojo” (Shanks), afirmando que era el . Debilidad: Gaban explica que la única forma de herir a estos guerreros “inmortales” es imbuir los ataques con Haki del Conquistador .

Gaban explica que la única forma de herir a estos guerreros “inmortales” es imbuir los ataques con . El asco de Shanks: Shanks expresa su repulsión al recordar que él mismo estuvo cerca de vivir con la mentalidad de superioridad de los Dragones Celestiales.

El Sacrificio de Jaral

Loki, ahora transformado, entra en la batalla y domina a Jaral con facilidad. En un breve momento de lucidez, Jaral recupera su conciencia y le pide a su hijo un favor desgarrador: que lo mate.

Jaral explica que su mente está siendo consumida por la influencia de los Caballeros Divinos y no quiere convertirse en un monstruo.

A pesar del odio inicial que Loki finge sentir, la escena se torna emocional. Jaral agradece a Loki por sus sentimientos tras la muerte de Idha y le confía el futuro de Elbaf.

Final Trágico

Loki, entre lágrimas y gritando que lo odia (en una clara contradicción con sus sentimientos reales), lanza un ataque masivo cargado de rayos y Haki del Conquistador con su martillo. Jaral muere sonriendo y diciéndole a su hijo que lo ama, mientras su cuerpo se pulveriza bajo un rayo de proporciones bíblicas que destruye parte del Castillo Aurus.

