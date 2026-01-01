Ya tenemos la fecha confirmada del regreso del manga de “ONE PIECE” luego de un parón por los descansos de la Weekly Shonen Jump y el propio Eiichiro Oda. ¿Cuándo sale el 1171? Aquí te lo contamos todo.

Fecha del capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 18 de enero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una tensa escena en el cuarto del tesoro. Loki intenta enfrentar un ataque invisible de Ragnarok, el martillo legendario, que parece moverse por voluntad propia destruyendo el suelo del castillo. Mientras Loki lucha por mantenerse en pie ante el inmenso peso del arma, Jaral, quien ha recuperado brevemente la conciencia, le explica que el martillo ha custodiado la Fruta del Diablo más preciada de Elbaph durante siglos, rechazando a todo aquel que intentara consumirla. Sin embargo, la tregua dura poco, ya que Jaral es nuevamente atacado por Shanks y Gaban, quienes descubren que el punto débil de su regeneración “inmortal” son los ataques sucesivos imbuidos en Haki del Conquistador.

Durante el fragor de la batalla, se revela una conexión histórica entre los Caballeros Sagrados y la tripulación de Roger. Gaban recuerda cómo estos guerreros intentaron capturar a un joven Shanks en el pasado, alegando que era el hijo de su líder. Shanks expresa su asco hacia la mentalidad de superioridad de los Dragones Celestiales, una casta a la que casi perteneció. Gaban le advierte que unirse a los Caballeros Divinos es un camino sin retorno, enfatizando que ahora la única esperanza reside en que Loki logre dominar el poder que custodia el martillo.

De vuelta en la cámara del tesoro, el conflicto entre Loki y el martillo llega a un punto cómico y místico: tras romperse el mazo de Loki, el imponente martillo se transforma en una pequeña ardilla llamada Ragnir. Al ser golpeada, la criatura reconoce a Loki como el legítimo sucesor y le entrega la fruta del diablo legendaria. Al consumirla, Loki experimenta una transformación aterradora y oscura, adquiriendo garras y protuberancias en su espalda, mientras una oscuridad absoluta envuelve la escena, resaltando únicamente sus ojos brillantes.

El clímax del capítulo ocurre cuando Loki, ahora aliado con Ragnir, enfrenta a un Jaral que está perdiendo nuevamente el control de su voluntad. En un momento de lucidez, Jaral le pide a su hijo que lo mate antes de que los Caballeros Divinos retomen el control total sobre él, expresando su orgullo por el futuro de Elbaph. En un final desgarrador y lleno de “contradicciones” emocionales, Loki grita que odia a su padre mientras lanza un ataque devastador cargado de Haki y rayos. Jaral muere con una sonrisa, declarando su amor por su hijo mientras su cuerpo se pulveriza bajo el poder del martillo, dejando a Loki llorando la pérdida del rey.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”