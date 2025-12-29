La espera para los seguidores de la obra de Eiichiro Oda finalmente tiene una meta en el calendario. Tras el cierre de la última temporada, se ha confirmado oficialmente que el anime de “ONE PIECE” regresará el 5 de abril de 2026. Este retorno marcará el inicio del esperado arco de Elbaph, comenzando con el episodio número 1156.

¿Cuándo sale el episodio 1156 de “ONE PIECE”?

El estreno del episodio 1156 está programado para el domingo 5 de abril de 2026. Tras un periodo de pausa necesario para mantener la calidad de la animación y permitir que el manga avance, Toei Animation retomará la emisión semanal pero lo hará por solo 26 capítulos, cambiando a ser de temporada.

Este episodio no solo es un número más en la cronología, sino que representa la puerta de entrada a la “Tierra de los gigantes”, un destino que Luffy y Usopp han soñado con visitar desde los eventos de Little Garden hace más de veinte años.

El arco de Elbaph: ¿Qué esperar de la nueva temporada?

El arco de Elbaph es considerado por muchos como el cierre definitivo de los cabos sueltos de la “Saga final”. Después de los intensos eventos en Egghead, los Sombrero de Paja se dirigen a un reino envuelto en mitología nórdica y misterios sobre el Siglo Vacío.

El sueño de Usopp: Se espera que este arco sea crucial para el desarrollo de Usopp, quien busca convertirse en un “valiente guerrero del mar”.

Se espera que este arco sea crucial para el desarrollo de Usopp, quien busca convertirse en un “valiente guerrero del mar”. Revelaciones sobre el Lore: Elbaph guarda secretos sobre los libros de Ohara y posiblemente nuevas pistas sobre el paradero del último Road Poneglyph.

Elbaph guarda secretos sobre los libros de Ohara y posiblemente nuevas pistas sobre el paradero del último Road Poneglyph. Nuevos personajes y aliados: Conoceremos a fondo la jerarquía de los gigantes y el papel que jugará el Príncipe Loki en la trama principal.

Dónde ver el estreno de One Piece en abril de 2026

Al igual que en temporadas anteriores, se espera que el anime esté disponible en las plataformas de streaming habituales. Crunchyroll mantendrá el simulcast para la audiencia internacional, permitiendo ver el episodio 1156 pocos minutos después de su emisión en Japón.

Si quieres estar al día con las aventuras de Luffy hacia el “ONE PIECE”, marca el 5 de abril de 2026 en tu calendario, porque la travesía hacia la isla más imponente del Grand Line está por comenzar.