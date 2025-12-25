Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”. Ya estamos cerca del final del flashback y ahora que Loki se está enfrentando a Harald controlado por Imu sabemos qué puede pasar. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Spoilers “ONE PIECE 1170″

Loki lucha contra Ragnir. Harald dice que nadie ha comido jamás la Fruta del Diablo legendaria, ya que Ragnir la ha estado protegiendo todo este tiempo.

Gaban explica cómo dañar a los inmortales: básicamente, recubres tus ataques con Haki del Conquistador, lo que les causa dolor y ralentiza su recuperación. Hay que seguir atacando repetidamente hasta que ya no puedan luchar más. Gaban dice que sabe cómo luchar contra ellos porque los Caballeros Sagrados intentaron secuestrar a Shanks varias veces, pero fueron derrotados en cada ocasión por los Piratas de Roger.

La pelea entre Loki y Ragnir continúa, pero están exhaustos. El martillo de Loki se rompe y Ragnir se transforma en una ardilla linda.

La ardilla acepta a Loki y abre el cofre de la Fruta del Diablo, y Loki se la come. Sus manos se convierten en garras, pero solo se muestra su silueta.

La batalla de Loki vs. Harald continúa; mientras tanto, la forma de Loki aún no está clara, solo se ve una silueta.

Loki, junto a Ragnir (en forma humana), asesta el golpe final a Harald, imbuido con Haki del Conquistador y rayos. Destrozando a Harald en pedazos.

Fecha del capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 4 de enero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con un flashback revelador entre Shanks y Scopper Gaban. Gaban le cuenta a Shanks la confesión que le hizo Garp sobre la existencia del hijo de Roger, Ace. Ante esta noticia, Shanks se muestra profundamente conmovido, afirmando que considera a ese niño como su propio hermano menor. Además, se aclara que la presencia de Shanks en Elbaf tenía como objetivo advertir al Rey Harald sobre los peligros de pactar con el Gobierno Mundial, un consejo que lamentablemente llegó demasiado tarde.

La trama se sumerge entonces en la tragedia del Rey Harald. Se revela que el monarca no actuó por malicia, sino que fue manipulado por Imu para aceptar un pacto oscuro conocido como el “Covenant de las profundidades”. Este trato le otorgó una inmortalidad terrorífica y una fuerza física descomunal, pero con el costo de entregar su libre albedrío. Al sentir que Imu está borrando su conciencia, un Harald desesperado suplica a su hijo Loki y a sus subordinados que acaben con su vida lo antes posible antes de convertirse en un arma vacía.

La situación se torna sangrienta cuando la voluntad de Imu toma el control total del cuerpo de Harald, desatando una masacre en el Castillo Aurust. El rey, ahora convertido en un monstruo sin alma, ataca a sus propios soldados y hiere de gravedad al veterano Jarul. Lo más aterrador de la escena es ver cómo el cuerpo de Harald se regenera instantáneamente de heridas que serían mortales para cualquier gigante, demostrando que las armas convencionales son inútiles contra su nueva condición de inmortal.

En sus últimos destellos de humanidad, Harald encomienda a Loki una misión crucial: debe dirigirse a la cámara del tesoro y consumir la Fruta del Diablo legendaria de Elbaf, el único poder capaz de detener la amenaza en la que él mismo se ha convertido. El capítulo cierra con Loki llegando a dicha cámara, donde al intentar tomar la fruta, es atacado por el martillo Ragnir, que parece tener voluntad propia, dejando el destino del reino de los gigantes en un suspenso absoluto.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”