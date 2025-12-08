Manga Plus ha confirmado la fecha de salida del capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE”. ¿Cuándo será? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”
El capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 21 de diciembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.
¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?
- Vía Manga Plus
La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.
Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”
- Título: One Piece
- Autor: Eiichiro Oda
- Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.
- Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.