Manga Plus ha confirmado la fecha de salida del capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE”. ¿Cuándo será? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 21 de diciembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”