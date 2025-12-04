Ya salió el capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE”. Los eventos de God Valley cambiaron el mundo por completo y ahora el rey Harald se ve envuelto con los Caballeros Divinos para proteger a Elbaph. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1168 de “ONE PIECE”

“La nieve de Elbaph”.

Petición de un lector en la portada: “Unas ovejitas están haciendo unos guantes para Hachi”.

El capítulo comienza con el narrador explicando que la imagen de los gigantes mejoró por todo mundo gracias al comercio con otros países, al heroísmo de los gigantes de la Marina y a la diplomacia de Harald.

En Elbaph, Loki fue enviado al “Centro de Detención” del Inframundo tras destruir el “pueblo del sake”.

Harald regresó a Elbaph tras su última misión y estaba cuidando de Ida en su bar. Ida le dijo a Harald que sus palabras hacían que se sintiese mejor, y después le preguntó si Elbaph pronto se uniría al resto del mundo como un país más.

Harald: “¡¡Así es Ida!! ¡¡Pronto estaremos conectados con el mundo!!¡¡Entonces volveremos a vivir como en los viejos tiempos!! ¡¡Podremos ir de aventuras juntos de nuevo!!”

Ida: “Fantástico ¡¡No puedo esperar a que llegue ese día!!”

Harald: “¡¡Ni yo tampoco!!”

Ida estiró su brazo y agarró la mano de Harald, pero tan pronto como ambas manos se tocaron, el brazo de Ida perdió su fuerza y cayó sobre la cama. Ida había fallecido. Su muerte se produjo en un día donde nevó mucho en Elbaph.

Harald y Hajrudin lloraron desconsolados junto a la cama de Ida, mientras que Loki se quedó sentado en silencio en prisión.

Hace 14 años, Shanks desapareció justo antes de que fuese ascendido a “Caballero Divino”. Así que a Harald, que era el siguiente de la lista, se le ofreció esa oportunidad.

Harald acompañó al Gorosei a la sala del “Trono Vacío”.

Harald: “Una vez que Elbaph forme parte del Gobierno Mundial...Planeo abdicar de mi reinado y cederle la corona a alguien joven y puro...”

Imu: “Eso... es algo que Mu decidirá”

Harald se quedó en shock al ver que había alguien sentado en el “Trono Vacío”.

Harald: “¿Por qué... hay alguien en el “Trono Vacío”?”

Imu: “Da un paso al frente. He estado observándote durante mucho tiempo, Harald”

Un enorme grito resonó por todo el “Castillo de Pangea”. Imu cambió la marca que Harald tenía en el brazo por la marca del “Pacto de las Profundidades del Mar” (la misma marca que Killingham tiene en el presente).

Harald: “¡¡¡Aaargh!!! ¡¡¡Puedo sentirlo...!!! ¡¡Mi “poder” está incrementando... a un nivel inquietante!!”

Imu: “Desde este momento, pasas a ser un “Caballero de la Inmortalidad”. Un sirviente de Mu...”

Harald: “Inmortalidad.... Todavía suena como un sueño para mi...”

Imu: “¡¡Crea un “Abyss” (Pentagrama) en Elbaph por mí, como símbolo del vínculo que hay entre nosotros...!! Y después, cuando se complete la orden final de Mu... ¡¡El fruto de tu arduo trabajo se verá recompensado!! ¡¡Elbaph tendrá el permiso para unirse al Gobierno Mundial!!”

Mientras Imu decía estas palabras, vemos a Harald regresando a Elbaph en su barco. Cuando llegó allí, Harald creó el “Abyss” en la sala del trono del “Castillo Aurust”.

Sin embargo, la siguiente orden de Imu a Harald fue convertir Elbaph en una nación militar con una flota tan grande como la de la Marina. Harald trató de resistirse, pero su cuerpo empezó a moverse por sí solo. La condición para firmar el “Pacto de las Profundidades del Mar” era que nunca podría desacatar una orden de Imu.

Harald ordenó a sus soldados que le atasen a una columna del castillo y que llamasen de inmediato a Jarul y a sus dos hijos. Hajrudin estaba navegando en el mar, así que solamente Loki y Jarul fueron convocados al “Castillo Aurust”.

Nos vamos al Centro de Detención del Inframundo.

Guardia gigante: “¡¡Loki puedes salir!! ¡¡Eres libre!!”

Loki: “¿Hmm?”

Guardia gigante: “¡¡Ve al “Castillo Aurust” inmediatamente!! ¡¡El rey exige tu presencia!!”

En la casa de Jarul.

Jarul: “¿¡Has dicho una emergencia!? Espera, ¿¡qué ha pasado exactamente!?”

El capítulo termina con una viñeta en la que vemos el famoso cuadro del Rey Harald (en el que aparece sosteniendo una espada) mientras el narrador habla...Narrador: “Y ahora, volvamos a la historia principal. Ese día, una enorme masacre tuvo lugar en el castillo. ¡¡¡Una que llevó al más querido Rey de Elbaph, el sabio soberano Harald, a perder la vida...!!!“.

La próxima semana NO habrá manga.

Fecha del capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 7 de diciembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Misión de Harald y el Gobierno Mundial

Harald (el gigante) fue encargado por el Gobierno Mundial de ayudar secretamente a la Marina a derrotar piratas como penitencia por los “1.000 años de pecados de los gigantes”.

(el gigante) fue encargado por el de ayudar secretamente a la Marina a derrotar piratas como penitencia por los “1.000 años de pecados de los gigantes”. El narrador lo describe como un “monstruo” que ataca barcos piratas en varios mares, aunque no es el del Triángulo de Florian.

Tras la muerte de Roger, el Gorousei ascendió a Harald a “Filo Devoto Divino” (confidente de los Caballeros Divinos) y le dieron un tatuaje en el brazo y un Den Den Mushi especial.

ascendió a Harald a (confidente de los Caballeros Divinos) y le dieron un tatuaje en el brazo y un Den Den Mushi especial. Le revelaron que el “contrato” tenía tres etapas y que si llegaba a ser “Caballero Divino”, Elbaph sería bienvenido al círculo del Gobierno Mundial. Harald aceptó.

Hace 15 años: Shanks en Mary Geoise

Durante la fuga de esclavos de Fisher Tiger en Mary Geoise, una figura misteriosa (implícitamente Shanks ) ayudó a Tiger.

en Mary Geoise, una figura misteriosa (implícitamente ) ayudó a Tiger. Días después, Harald ve a Shanks y a su hermano Shamrock en Mary Geoise. Shanks ahora vive allí, viste el uniforme de los Caballeros Divinos (como Filo Devoto Divino - Familia Figarland) y tiene una venda en el ojo izquierdo.

ve a y a su hermano en Mary Geoise. Shanks ahora vive allí, viste el uniforme de los (como Filo Devoto Divino - Familia Figarland) y tiene una venda en el ojo izquierdo. Shanks, furioso, lamenta haber “desperdiciado 24 años de su vida” y se siente “fuera de lugar”, mostrando un fuerte deseo de ser útil al Gobierno para compensar.

Crisis en Elbaph

En Elbaph, la Reina Ida cae enferma repentinamente y prohíbe contactar a Harald.

cae enferma repentinamente y prohíbe contactar a Harald. Hajrudin zarpa en busca de un doctor. Loki (ya adulto), aunque preocupado, no exterioriza sus sentimientos.

zarpa en busca de un doctor. (ya adulto), aunque preocupado, no exterioriza sus sentimientos. Ida confía a sus allegados que Loki es tan preciado para ella como si fuera su hijo biológico.

es tan preciado para ella como si fuera su hijo biológico. Final impactante: Loki descubre que la gente del “pueblo del sake” ha envenenado a Ida con veneno de cornezuelo, buscando venganza por lo que le sucedió a la Reina Estrid y queriendo el poder y los tesoros para su clan.

Loki descubre que la gente del “pueblo del sake” ha envenenado a Ida con veneno de cornezuelo, buscando venganza por lo que le sucedió a la Reina Estrid y queriendo el poder y los tesoros para su clan. Loki, lleno de ira, destruye y quema el “pueblo del sake”. Confronta al gigante culpable, gritando que Ida no debe morir, pues es la única a la que puede llamar “madre” (recordando cómo su madre biológica lo despreció).

