Ya salieron los primeros spoilers del capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE”. el Rey Harald comienza a unirse a los Caballeros Divinos. ¿Qué fue lo que pasó post God Valley? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1168″

CAPÍTULO 1168: “LA NIEVE DE ELBAPH”

IDA MURIÓ EN UN DÍA NEVADO. HARALD Y HAJRUDIN LLORARON POR ELLA Y LOKI SUFRIÓ EN SILENCIO MIENTRAS ESTABA PRISIONERO.

HACE 14 AÑOS, SE SUPONÍA QUE SHANKS OBTENDRÍA EL PACTO DEL MAR PROFUNDO PERO ÉL NO APARECIÓ, EN SU LUGAR DECIDIERON QUE HARALD SERÍA ASCENDIDO AL PACTO DEL MAR PROFUNDO Y SE CONVIRTIÓ EN UN CABALLERO DE DIOS.

HARALD GANÓ MÁS PODER E INMORTALIDAD.

IMU ORDENÓ A HARALD CREAR EL CÍRCULO DEL ABISMO EN ELBAF.

POSTERIORMENTE, IMU LE ORDENÓ CREAR UN EJÉRCITO GIGANTE PARA EL GOBIERNO.

EL CAPÍTULO TERMINA CON LOKI Y JARUL LLEGANDO AL CASTILLO.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

Fecha del capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1168 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 7 de diciembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Misión de Harald y el Gobierno Mundial

Harald (el gigante) fue encargado por el Gobierno Mundial de ayudar secretamente a la Marina a derrotar piratas como penitencia por los “1.000 años de pecados de los gigantes”.

(el gigante) fue encargado por el de ayudar secretamente a la Marina a derrotar piratas como penitencia por los “1.000 años de pecados de los gigantes”. El narrador lo describe como un “monstruo” que ataca barcos piratas en varios mares, aunque no es el del Triángulo de Florian.

Tras la muerte de Roger, el Gorousei ascendió a Harald a “Filo Devoto Divino” (confidente de los Caballeros Divinos) y le dieron un tatuaje en el brazo y un Den Den Mushi especial.

ascendió a Harald a (confidente de los Caballeros Divinos) y le dieron un tatuaje en el brazo y un Den Den Mushi especial. Le revelaron que el “contrato” tenía tres etapas y que si llegaba a ser “Caballero Divino”, Elbaph sería bienvenido al círculo del Gobierno Mundial. Harald aceptó.

Hace 15 años: Shanks en Mary Geoise

Durante la fuga de esclavos de Fisher Tiger en Mary Geoise, una figura misteriosa (implícitamente Shanks ) ayudó a Tiger.

en Mary Geoise, una figura misteriosa (implícitamente ) ayudó a Tiger. Días después, Harald ve a Shanks y a su hermano Shamrock en Mary Geoise. Shanks ahora vive allí, viste el uniforme de los Caballeros Divinos (como Filo Devoto Divino - Familia Figarland) y tiene una venda en el ojo izquierdo.

ve a y a su hermano en Mary Geoise. Shanks ahora vive allí, viste el uniforme de los (como Filo Devoto Divino - Familia Figarland) y tiene una venda en el ojo izquierdo. Shanks, furioso, lamenta haber “desperdiciado 24 años de su vida” y se siente “fuera de lugar”, mostrando un fuerte deseo de ser útil al Gobierno para compensar.

Crisis en Elbaph

En Elbaph, la Reina Ida cae enferma repentinamente y prohíbe contactar a Harald.

cae enferma repentinamente y prohíbe contactar a Harald. Hajrudin zarpa en busca de un doctor. Loki (ya adulto), aunque preocupado, no exterioriza sus sentimientos.

zarpa en busca de un doctor. (ya adulto), aunque preocupado, no exterioriza sus sentimientos. Ida confía a sus allegados que Loki es tan preciado para ella como si fuera su hijo biológico.

es tan preciado para ella como si fuera su hijo biológico. Final impactante: Loki descubre que la gente del “pueblo del sake” ha envenenado a Ida con veneno de cornezuelo, buscando venganza por lo que le sucedió a la Reina Estrid y queriendo el poder y los tesoros para su clan.

Loki descubre que la gente del “pueblo del sake” ha envenenado a Ida con veneno de cornezuelo, buscando venganza por lo que le sucedió a la Reina Estrid y queriendo el poder y los tesoros para su clan. Loki, lleno de ira, destruye y quema el “pueblo del sake”. Confronta al gigante culpable, gritando que Ida no debe morir, pues es la única a la que puede llamar “madre” (recordando cómo su madre biológica lo despreció).

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”