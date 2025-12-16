Ya han salido los primeros spoilers del capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE”. Ya estamos a punto de terminar el flashback de Loki donde el Rey Harald se está volviendo loco por el poder de Imu. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1169″

Portada a color: Los Piratas de Rocks vestidos con trajes negros.

Gaban dice que Garp le contó que Roger tiene un hijo. Shanks dice que entonces ese niño es como su hermano menor.

Harald ordena a los soldados gigantes que lo maten; esa es la escena que vimos en el capítulo 1152 cuando Loki y Jarul llegaron al castillo.

Shanks explica que está en Elbaph para decirle a Harald que no acepte el puesto de "Caballero de Dios".

para decirle a Harald que no acepte el puesto de “Caballero de Dios”. Harald les explica a Loki, Jarul y a los soldados gigantes que trabajó con el Gobierno y que lo traicionaron. Luego le pide a Loki que lo mate y que le cuente a Elbaph lo que sucedió.

Harald le ordena a Loki que se coma la Fruta del Diablo legendaria, de lo contrario no podrá matarlo/derrotarlo.

Harald ha perdido el juicio por completo, convirtiéndose en un monstruo cruel y atacando a todos, incluyendo a Jarul, quien fue apuñalado en la cabeza.

, quien fue apuñalado en la cabeza. Shanks y Gaban intentaron detener a Harald, pero es inútil ya que Harald perdió la razón.

Loki va a la sala del tesoro para comerse la Fruta del Diablo legendaria. Cuando Loki entra en la sala del tesoro, el martillo Ragnir lo ataca.

lo ataca. Descanso de la revista la próxima semana (no por parte de Oda).

Fecha del capítulo 1163 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1169 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 21 de diciembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo narra el trágico origen de la caída de Elbaph, comenzando con la muerte de Ida, quien fallece en un día nevado poco después de que el Rey Harald le prometiera un futuro de paz y aventuras. Ante la desaparición de Shanks hace 14 años, Harald es convocado al Castillo de Pangea, donde descubre con horror la existencia de Imu en el Trono Vacío; allí, es forzado a aceptar el “Pacto de las Profundidades del Mar”, una marca que le otorga un poder oscuro e inmortalidad, pero que lo convierte en un esclavo de la voluntad de Imu. Aunque Harald soñaba con integrar a Elbaph en el Gobierno Mundial, Imu lo traiciona exigiéndole convertir su reino en una potencia militar agresiva. Al perder el control sobre su propio cuerpo debido al pacto, Harald ordena que lo encadenen y convoca urgentemente a Jarul y Loki al castillo, justo antes de que se desate una masacre histórica que acabaría con su vida y su legado como el sabio soberano de los gigantes.

