Ya ha salido el capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE”. El flashback de Loki ha acabado y hemos retornado a la batalla de Elbaph con Luffy y los demás. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1171 de “ONE PIECE”

Capítulo 1171: “Ragnir”.

Petición de un lector en la portada: “Un gato poniéndole una diadema de orejas de gato a Zoro en la cabeza”.

El capítulo comienza con Gaban y Jarul hablando. Gaban no podía creer que el “Tesoro de Elbaph” tuviera tal poder. Jarul dijo que nunca había escuchado nada sobre el poder de la fruta, y que no estaba seguro de si sería lo suficientemente poderosa como para detener a Harald

Jarul: “¡¡Me dan escalofríos solo de imaginar qué habría pasado si Loki no hubiera estado hoy aquí...!!”

Shanks recordó algunas conversaciones que tuvo con Harald y con su padre Garling.

Harald (pasado): “¡¡El amanecer de Elbaph llegará cuando me una a las filas de los “Caballeros Divinos”!!”

Garling (pasado): “¡¡Si hay algo que quieras, solamente dilo!! ¡¡Y será tuyo!! Mi pobre hijo, qué vida tan llena de ataduras has tenido que llevar hasta ahora...¡¡ Olvídate de todo lo de abajo!! ¡¡Los que viven allí no son humanos...!!”

Shanks agarró con fuerza la marca de Imu en su brazo, lleno de rabia hacia Imu y los Tenryuubitos. Gaban lo tranquilizó diciéndole que sin duda tendría un papel importante que desempeñar en el futuro.

Después vemos a Loki junto al cadáver de Harald.

Pasamos al “Trono Vacío” en Mary Geoise. Imu (sentado en el trono) estaba reunido con el Gorousei. Imu respiraba con dificultad, parece que la muerte de Harald le había afectado de alguna forma.

Imu: “¡¡Mu le otorgó “inmortalidad“ y “fuerza” a un guerrero de la “tribu de gigantes ancestrales”...!! Que ya era un espectáculo excepcional en sí mismo... ¡¡Un “monstruo”!! Huff...¡¡Y alguien lo ha matado...!! ¿¡Quién lo hizo...!? ¿¡¡QUÉ HAY en “Elbaph”!!? Huff...”

Mars: “Déjenos poner en marcha una misión. Podemos aprovecharnos del Abyss que Harald dejó en Elbaph para...”

Imu: “¡¡Basta...!! ¡¡Eso solo provocará más bajas entre mis caballeros!!¡¡Estos “contratos” tienen un precio para Mu!! Huff... Huff...”

Imu dijo que Harald era un raro espécimen dentro de su propia raza, ya que se tragó su orgullo en un intento de conectar con otros países y razas. Imu también habló de los gigantes y de Elbaph.

Imu: “En el fondo, esos seres son belicistas... una raza de guerreros. Aceptarlos descuidadamente sin más solo traería nuestra destrucción desde dentro...Un “Rey de Elbaph” de la “tribu de gigantes ancestrales” que acepta un contrato... ¡¡Demasiado bueno para ser verdad...!! Era hombre que, por el bien de Elbaph, habría sido mejor que no hubiese nacido nunca…¡¡Supongo que la historia nunca miente...!! Nunca debimos trabajar de la mano...¡¡¡Nunca lo olvides... “Elbaph” es “D”...!!!”

Volvemos al “Castillo Aurust”.

Loki decidió salir al mar junto a los soldados supervivientes y usar su poder para vengar a Harald. Jarul intentó detenerlos, pero Loki no le escuchó y se marchó del castillo con los soldados gigantes. Y aquí termina el flashback.

La historia vuelve al presente.

Tras escuchar lo ocurrido el día de la muerte de su padre, Hajrudin accede a liberar a Loki.

Hajrudin también se disculpa con él, aunque todavía no puede perdonar a Loki por otros crímenes que ha cometido. Luffy está muy contento con la liberación de Loki.

Mientras hablaban, un Draugr (uno de los “MMA” que Killingham sacó de los sueños de los niños) cae al Inframundo. Loki les dice a Hajrudin y al resto que suban primero, ya que él puede volar hasta allí por su cuenta. En una ALUCINANTE página doble, Loki se quita las cadenas y salta para acercarse al Draugr.

Gaban le pide a Chopper que le ayude a subir también, ya que está muy preocupado por su hijo. Sanji lleva a Gaban en brazos y usa el “Sky Walk” para subir mientras Chopper (al que lleva sobre la espalda) le dice que se mantenga lo más recto posible para evitar que la salud de Gaban empeore.

Loki vuela para atacar al Draugr con Ragnir. Luffy se ha quedado con él subido a su hombro.

Loki: “¿Qué demonios haces ahí?”

Luffy: “¡¡Shishishi!! ¡¡Estoy muy emocionado por ver cómo luchas!!”

Loki: “Muy bien. ¡¡Enséñale de lo que eres capaz!! ¡¡“Ragnir”!!”

Ragnir: “¡¡Grrrr!!”

Entonces, en la ABSOLUTAMENTE ÉPICA página doble final del capítulo, Loki golpea al Draugr con Ragnir que libera un poderoso ataque de hielo que congela al instante al Draugr. Luffy alucina con el poder de Loki.

Loki: “¡¡¡“Niflheim”(los kanji utilizados significan “Reino Primordial”)!!!”

Luffy: “¿¡¡Pero qué!!?”

La próxima semana NO habrá manga.

Fecha del capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1171 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 18 de enero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con Loki intentando atacar al “intruso” en la sala del tesoro, pero se encuentra solo. Mientras intenta alcanzar la Fruta del Diablo legendaria de Elbaf, el suelo comienza a colapsar bajo el peso del martillo Ragnarok. Sorprendentemente, el martillo cobra vida transformándose en una ardilla llamada Ragnir. Tras una breve disputa, la criatura reconoce a Loki como digno y le entrega la fruta, la cual Loki consume de inmediato, obteniendo una transformación oscura y poderosa con garras y espinas.

Gaban, Shanks y los Caballeros Sagrados

Mientras tanto, Gaban y Shanks enfrentan a un Jaral fuera de control que posee una regeneración casi instantánea.

Revelación del pasado: Gaban revela que la tripulación de Roger se enfrentó a los Caballeros Sagrados muchas veces. Estos buscaban a un “niño pelirrojo” (Shanks), afirmando que era el hijo de su líder .

Gaban revela que la tripulación de Roger se enfrentó a los Caballeros Sagrados muchas veces. Estos buscaban a un “niño pelirrojo” (Shanks), afirmando que era el . Debilidad: Gaban explica que la única forma de herir a estos guerreros “inmortales” es imbuir los ataques con Haki del Conquistador .

Gaban explica que la única forma de herir a estos guerreros “inmortales” es imbuir los ataques con . El asco de Shanks: Shanks expresa su repulsión al recordar que él mismo estuvo cerca de vivir con la mentalidad de superioridad de los Dragones Celestiales.

El Sacrificio de Jaral

Loki, ahora transformado, entra en la batalla y domina a Jaral con facilidad. En un breve momento de lucidez, Jaral recupera su conciencia y le pide a su hijo un favor desgarrador: que lo mate.

Jaral explica que su mente está siendo consumida por la influencia de los Caballeros Divinos y no quiere convertirse en un monstruo.

A pesar del odio inicial que Loki finge sentir, la escena se torna emocional. Jaral agradece a Loki por sus sentimientos tras la muerte de Idha y le confía el futuro de Elbaf.

Final Trágico

Loki, entre lágrimas y gritando que lo odia (en una clara contradicción con sus sentimientos reales), lanza un ataque masivo cargado de rayos y Haki del Conquistador con su martillo. Jaral muere sonriendo y diciéndole a su hijo que lo ama, mientras su cuerpo se pulveriza bajo un rayo de proporciones bíblicas que destruye parte del Castillo Aurus.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”