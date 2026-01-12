El nuevo teaser de la segunda temporada de “ONE PIECE” en Netflix ha encendido las redes sociales, y no es para menos ya que este se enfoca en la mismísima Nico Robin. Con la confirmación de la fecha de estreno para el 10 de marzo de 2026, el vistazo a los nuevos rostros de la Grand Line promete una adaptación que respeta la esencia del manga mientras eleva la escala visual.

Nuevo tráiler de la temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

Nico Robin y Vivi: Las nuevas protagonistas que cambiarán el juego

Uno de los puntos más altos del teaser es la presentación formal de Lera Abova como Nico Robin (Miss All Sunday). La actriz luce una presencia imponente y misteriosa, capturando esa aura enigmática que caracteriza a la arqueóloga en el arco de Whisky Peak y Little Garden. Por otro lado, Charithra Chandran, conocida por su papel en “Bridgerton”, da vida a Vivi (Miss Wednesday). Su caracterización ha sido alabada por la fidelidad en el vestuario y la determinación en su mirada, elementos clave para la princesa de Arabasta.

El ascenso de Baroque Works: Peligro en la Grand Line

El teaser nos permite ver finalmente la estructura jerárquica de Baroque Works, la organización criminal liderada por el temible Crocodile (Joe Manganiello). Hemos podido ver en acción a agentes clave como Mr. 3 (David Dastmalchian), quien destaca por una estética visualmente creativa que parece salida directamente de las páginas de Eiichiro Oda. La dinámica entre los agentes y la atmósfera de espionaje y traición sugieren que esta temporada tendrá un tono más maduro y cargado de tensión política.

Un viaje visual por Drum Island y Little Garden

Más allá de los personajes, el teaser muestra la ambición técnica de Netflix. Los paisajes de Drum Island, con sus cumbres nevadas, y la selva prehistórica de Little Garden (donde veremos a los gigantes Dorry y Brogy) lucen espectaculares. El CGI utilizado para los poderes de las Frutas del Diablo y para el esperado Tony Tony Chopper (cuya voz original, Ikue Ōtani, regresará para la versión japonesa) demuestra que el presupuesto se ha invertido en mantener la magia de la obra original.

Ficha técnica

Título oficial: ONE PIECE (Temporada 2).

ONE PIECE (Temporada 2). Basado en: El manga original de Eiichiro Oda .

El manga original de . Plataforma de streaming: Netflix.

Netflix. Fecha de estreno confirmada: 10 de marzo de 2026.

10 de marzo de 2026. Showrunners: Matt Owens y Joe Tracz (quien se une esta temporada).

Matt Owens y Joe Tracz (quien se une esta temporada). Productores ejecutivos: Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements (Tomorrow Studios).

Eiichiro Oda, Marty Adelstein y Becky Clements (Tomorrow Studios). Estudio de producción: Tomorrow Studios y Shueisha.

Tomorrow Studios y Shueisha. Localización principal de rodaje: Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Número de episodios: 8 episodios (estimados).

8 episodios (estimados). Arcos argumentales adaptados: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

Elenco de Personajes (Nuevos y Regresos)