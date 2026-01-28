Netflix ha confirmado oficialmente que “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run” se estrenará en su catálogo el 19 de marzo de 2026, marcando uno de los regresos más esperados del anime en los últimos años. Esta nueva entrega adapta la séptima parte del célebre manga creado por Hirohiko Araki y supone un punto de inflexión dentro del universo JoJo, tanto a nivel narrativo como visual.

Un reinicio del universo JoJo que cambia todas las reglas

A diferencia de las sagas anteriores, “Steel Ball Run” funciona como un reinicio completo del universo de “JoJo’s Bizarre Adventure”. La historia se sitúa en Estados Unidos a finales del siglo XIX y presenta una realidad alternativa, desligada de la línea temporal original protagonizada por la familia Joestar.

Este cambio permitió a Araki explorar nuevos temas, estructuras narrativas más complejas y un enfoque mucho más maduro, algo que los fans consideran una de las grandes virtudes de esta saga.

La épica carrera Steel Ball Run: el corazón de la historia

La trama gira en torno a la Steel Ball Run, una carrera a caballo que cruza Estados Unidos de costa a costa, con un premio millonario que atrae a jinetes de todo el mundo. Sin embargo, detrás de la competencia se esconden conspiraciones políticas, secretos ancestrales y una lucha de poder que va mucho más allá del deporte.

Este formato de “road movie” convierte a la saga en una aventura constante, donde cada etapa de la carrera introduce nuevos enemigos, alianzas inesperadas y desafíos extremos.

Johnny Joestar y Gyro Zeppeli: una dupla inolvidable

El protagonista es Johnny Joestar, un ex jinete parapléjico que ve en la carrera una oportunidad para recuperar algo más que la movilidad. A su lado se encuentra Gyro Zeppeli, un carismático y misterioso competidor que utiliza la técnica del Spin, elemento clave de esta saga.

La relación entre ambos personajes es uno de los pilares emocionales de “Steel Ball Run”, destacando por su evolución, conflictos morales y crecimiento personal a lo largo del viaje.

El Spin y los Stands: una evolución del sistema de poderes

Aunque los Stands siguen siendo parte fundamental de la historia, “Steel Ball Run” introduce el concepto del Spin, una técnica basada en la rotación perfecta que se integra de forma orgánica al combate y la narrativa.

Esta combinación eleva la complejidad estratégica de las batallas, ofreciendo enfrentamientos más tácticos, intensos y visualmente impactantes, algo que los fans esperan ver reflejado con fidelidad en la adaptación animada.

