Este martes 10 de marzo de 2026, Netflix estrena mundialmente la esperada segunda temporada del live action de “ONE PIECE”, titulada oficialmente como “Rumbo a la Grand Line”. Tras el éxito masivo de su debut en 2023, Luffy y su tripulación regresan con ocho episodios que se lanzarán simultáneamente para que los fans puedan disfrutar de un maratón completo desde el primer minuto. Esta entrega promete ser épica, comenzando con el arco de Loguetown (donde conoceremos al temible Capitán Smoker) y llevándonos a través de la Reverse Mountain hasta la Isla Drum. Uno de los momentos más anticipados por la comunidad es el debut del querido médico de la banda, Tony Tony Chopper, cuya recreación ha generado muchísima expectación. La producción ha elevado el nivel de los efectos especiales para capturar la magia de los nuevos escenarios invernales y las habilidades de las Frutas del Diablo. Además, la llegada de personajes clave como Miss All Sunday y los indicios de la organización Baroque Works sientan las bases para el futuro enfrentamiento en Alabasta. Es el momento perfecto para reunir a tu propia “banda de nakamas” y ser testigo de cómo el fenómeno de Eiichiro Oda sigue rompiendo récords en la pantalla.

Hora de estreno de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

La Temporada 2 del live action de “ONE PIECE” se estrena este martes 10 de marzo a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

España: 10:00 a.m. (hora peninsular).

Dónde ver la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

Vía Netflix.

La segunda temporada del live action de “ONE PIECE” será transmitido solo y exclusivamente en Netflix. La plataforma de streaming digital tiene los derechos de la serie en todo el mundo.

Cómo ver la Temporada 2 el live action de “ONE PIECE” en Netflix

Suscripción Activa: Asegúrate de tener una cuenta activa. Si no la tienes, Netflix ofrece planes que van desde el estándar con anuncios hasta el Premium (4K), ideal para ver los efectos visuales de la Grand Line en máxima calidad. Usa el buscador: Escribe “ONE PIECE” en la barra de búsqueda. Verás que ahora aparece la carátula de la Temporada 2 (subtitulada como “Into the Grand Line”). Configura el recordatorio: Si entras desde la app móvil o Smart TV antes del martes, verás el botón “Recordarme” (o una campana). Dale clic para recibir una notificación apenas los episodios estén disponibles. Descarga (Opcional): Si vas a viajar o tienes internet inestable, recuerda que puedes descargar los 8 episodios en tu dispositivo móvil para verlos sin conexión.

Lista de personajes y actores

Monkey D. Luffy: Iñaki Godoy

Iñaki Godoy Roronoa Zoro: Mackenyu

Mackenyu Nami: Emily Rudd

Emily Rudd Usopp: Jacob Romero

Jacob Romero Sanji: Taz Skylar

Taz Skylar Tony Tony Chopper: Gavin Gomes (Captura de movimiento y voz)

Aliados y Realeza

Miss Wednesday: Charithra Chandran

Charithra Chandran Dra. Kureha: Katey Sagal

Katey Sagal Dr. Hiriluk: Mark Harelik

Mark Harelik Rey Cobra: Sendhil Ramamurthy

Sendhil Ramamurthy Igaram: David Dastmalchian

La Marina (Perseguidores)

Capitán Smoker: Callum Kerr

Callum Kerr Tashigi: Julia Rehwald

Julia Rehwald Vicealmirante Garp: Vincent Regan

Vincent Regan Koby: Morgan Davies

Morgan Davies Helmeppo: Aidan Scott

Villanos de Baroque Works

Mr. 0: Joe Manganiello

Joe Manganiello Miss All Sunday: Lera Abova

Lera Abova Mr. 3: David Dastmalchian

David Dastmalchian Mr. 5: Camrus Johnson

Camrus Johnson Miss Valentine: Jazzara Jaslyn

Jazzara Jaslyn Wapol: Rob Colletti

Sinopsis de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

Tras escapar por poco de Loguetown y sobrevivir a la ejecución en la misma plataforma donde murió Gold Roger, Luffy y su tripulación cruzan la Reverse Mountain para entrar finalmente a la Grand Line. En este peligroso mar, los Sombrero de Paja descubrirán que el camino al ONE PIECE está custodiado por una organización criminal secreta conocida como Baroque Works.

La historia sigue el viaje de la tripulación a través de islas extrañas como Whisky Peak y Little Garden, hasta llegar a la isla invernal de Drum, donde buscan un médico desesperadamente. Allí conocerán a un reno de nariz azul llamado Chopper. Todo esto mientras intentan ayudar a una próxima nakama a salvar su reino de una conspiración que amenaza con destruir todo el desierto de Alabasta.

Tráiler oficial de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

Ficha técnica de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”