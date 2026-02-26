Ya tenemos todo el capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph está llegando a su punto más alto luego de que Loki como dragón haya aparecido con Luffy y Ragnir. ¿Qué hicieron ahora al estar frente a Imu? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1175 de “ONE PIECE”

“Nidhogg” (“ニーズホッグ” en japonés, los kanjis (雷竜) significan “Dragón del Trueno”).

Petición de un lector en la portada: “Sabo siendo rodeado por unas crías de koala”. Koala está tomando el té y unas hojas de eucalipto junto a un koala adulto, mientras que Sabo está cuidando a 3 crías de koala que no le dejan leer un libro.

El capítulo comienza con Sanji liberando a Robin de las enredaderas de Sommers con su “Diable Jambe” (Sanji patea y destruye las enredaderas). Loki y Luffy (que sigue llevando su ropa normal, así que lo del capítulo anterior no era un error de Oda) llevan a los niños y a sus familias al pueblo del oeste, cerca de donde está Jarul.

Sommers está furioso porque su plan se ha ido al diablo, así que decide disparar espinas a los familiares de los niños (que aún están malheridos por las espinas que se clavaron al intentar detener a los niños) para matarlos. Pero los niños deciden ponerse en fila delante de sus familias para protegerlos de las espinas.

Ripley: “¡¡Por favor, huye Collon!!”

Colon: “¡¡No lo haré!! ¡¡¡Ahora te protegeré yo a ti, mamá!!!”

Afortunadamente Zoro llega justo a tiempo y bloquea todas las espinas.

Luffy: “¡¡Bueno trabajo Zoro!! ¡¡Sabía que podía confiar en ti!! ¡¡Hahaha!!”

Zoro: “¡¡Me imaginé que eso era lo que tenías en mente, así que hazlo!!”

Sommers: “¿¡Qué demonios!? ¡¡¡Quién es este!!!”

Luffy: “¡¡Es de mi tripulación y su nombre es Zoro!! ¡¡Que no se te olvide!!”

Luffy agarra con su mano izquierda un rayo de una nube y usa su mano derecha como si fuese una mira telescópica para fijar como objetivo a Sommers. Luego Luffy ataca a Sommers con una nueva técnica.

Luffy: “¡¡¡Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle!!!” (“白い雷回転弾” en japonés, los kanjis significan “Bala Giratoria del Trueno Blanco”).

En una página doble, el puño gigante de Luffy golpea salvajemente el cuerpo de Sommers a la vez que le electrocuta. El ataque es tan poderoso, que el cuerpo de Sommers se descompone en trozos (vemos cómo los dientes de Sommers salen volando de su boca a la vez que su cara se divide en varias partes).

Pero por suerte, el sufrimiento de Sommers no acaba aquí... Ya que en otra página doble, Loki pisotea a Sommers.

Tras esto, tenemos un pequeño flashback en el que Jarul recuerda lo que pasó en el “Castillo Aurust” después de que Loki se marchase tras matar a Harald. Jarul le contó a Gaban y Shanks cuál era la fruta que se había comido Loki.

Jarul: “¡¡Loki se ha comido la “Ryu Ryu no Mi” mitológica modelo “Nidhogg”!!

Aquel que se la come, se transforma en el dragón más grande del mundo... Sin embargo, el límite de cuán grande puede llegar a ser uno con este poder, depende del tamaño original del usuario... Comparado con un “humano”, un “gigante” podría exprimir mucho más el potencial de la fruta... Y alguien de la “tribu de gigantes ancestrales” podría sacarle todavía más partido que un “gigante”.

En su forma más grande, este dragón negro escupe-truenos puede convertir el día en noche cuando emprende el vuelo."

Shanks: “¿Así que decidiste prohibir que cualquiera se comiese la fruta debido a lo peligroso que es ese poder?”

Jarul: “...No, esa no es la razón. ¡¡Si alguien intentase comerse la fruta, el martillo guardián “Ragnir” se interpondría!! En Elbaph, tenemos una leyenda sobre una deidad guerrera, que se dice que empuñó el arma “Ragnir”. ¡¡La leyenda cuenta que se convirtió en un dragón gigantesco y que SE ENFRENTÓ al “Dios del Sol”...!! Y junto a él estaba su fiel sirviente, Ratatoskr, la “Ardilla de Hielo”. Cuando esa deidad guerrera murió, el espíritu de Ratatoskr pasó al martillo de su amo. ¡¡Y desde entonces, “Ragnir” ha protegido esa Akuma no Mi hasta que alguien lo suficientemente poderoso pudiera heredarla!!”

Volvemos al presente, Loki está centrado ahora en los monstruos MMA. En la página doble final del capítulo, Loki dispara por su boca un ENORME ataque de rayos llamado “Thor Heim” (雷界 en japonés, los kanjis significan “Mundo del Trueno”). El ataque crea una GIGANTESCA explosión con rayos normales y también con rayos negros, y destruye a la mayoría de monstruos MMA.

El capítulo termina con Imu/Gunko mirando a Loki, Luffy y Ragnir mientras los monstruos MMA se desvanecen. Entonces tenemos un cambio de escena a Mary Geoise. El verdadero Imu está de pie en la “Habitación de Flores” y podemos ver los ojos enfurecidos de Imu en la última viñeta del capítulo...

Imu: “Ya veo... Nidhogg... ¡¡¡Así que es ahí donde has estado todo este tiempo!!!”

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Tras la destrucción del barco y del mar de nubes por el ataque de Luffy, los niños de Elbaph siguen avanzando hipnotizados hacia el vacío. Sommers, revelando una faceta sádica y perturbada, decide no detenerlos para disfrutar del espectáculo de su muerte, culpando a “su alteza” (Imu/Gunko) del “accidente”.

En un momento desgarrador, Ripley y los demás familiares (incluidos Oimo y Road) deciden no abandonar a sus hijos. A pesar del peligro, abrazan a los pequeños y se lanzan todos juntos al vacío hacia el “Inframundo” para no dejarlos morir solos.

Cuando todo parecía perdido, Elbaph tiembla ante la aparición de una criatura colosal: Loki transformado en un dragón occidental gigantesco.

Apariencia: Un dragón tipo “Juego de Tronos” con rasgos del de “La Bella Durmiente” y sus característicos cuernos.

Un dragón tipo “Juego de Tronos” con rasgos del de “La Bella Durmiente” y sus característicos cuernos. Poder: Su sola presencia desata una tormenta de nieve y rayos (confirmando los poderes de su Akuma no Mi).

Su sola presencia desata una tormenta de nieve y rayos (confirmando los poderes de su Akuma no Mi). Alianza: Loki rescata a las familias en su lomo. Sobre su cabeza se encuentran Luffy Gear 5 (Gigante) y Ragnir.

El capítulo cierra con una escala de poder impresionante: Luffy gigante es apenas una fracción del tamaño de los cuernos de Loki. Mientras los tambores de la liberación resuenan por toda la isla, el anciano Jarul proclama una profecía sobre el descenso del Dios del Sol junto a la bestia que cubre el cielo.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”