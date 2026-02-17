“ONE PIECE 1175″ Manga: Fecha del nuevo capítulo

El capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE” ya tiene fecha confirmada de salida y este será el día domingo 1 de marzo de 2026. Aquí te contamos todo los detalles que tienes que saber sobre el nuevo capítulo.

Fecha del capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Resumen del capítulo 1174 de ONE PIECE

El sádico plan de Sommers

Tras la destrucción del barco y del mar de nubes por el ataque de Nika, Sommers revela su verdadera naturaleza. En lugar de preocuparse, se deleita morbosamente con la idea de ver a los niños caer al vacío. Se burla de ellos diciendo que, como ya no hay transporte a la “Tierra Santa”, su destino será una “terrible muerte por caída”.

El sacrificio de las familias

En un momento desgarrador, los niños (bajo el control de Gunko) se dirigen al precipicio. Ripley, Oimo y los demás familiares deciden que no dejarán que los pequeños mueran solos; se lanzan al vacío abrazándolos en un acto de amor puro, cayendo todos hacia el “Inframundo”.

La aparición de la “Bestia Gigantesca”

Cuando todo parecía perdido, la isla tiembla y surge algo colosal: Loki transformado en un dragón occidental masivo (con un diseño que recuerda a La Bella Durmiente y cuernos característicos). Su tamaño es tan absurdo que Luffy en Gear 5 (forma gigante) apenas mide un tercio de uno de sus cuernos.

El contraataque de los Dioses

La transformación de Loki desata una tormenta de nieve y rayos sobre Elbaph. Mientras los Gigantes se asombran por el ritmo de los Tambores de la Liberación, Loki arrasa con los monstruos MMA. El capítulo cierra con una imagen épica: Luffy gigante y Ragnir sobre la cabeza del dragón Loki, mientras el anciano Jarul proclama el descenso del Dios del Sol junto a la bestia que cubre el cielo.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”